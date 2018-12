Brexit og oss

I dag skulle det britiske parlamentet ifølge planen ha behandlet regjeringens Brexit-avtale. Mandag ettermiddag medlte den britiske avisen Financial Times at behandlingen utsettes. Samtidig går ryktene om at EU-tilhengerne kan komme til å lykkes med å utnytte uenigheten om "hard Brexit" (ingen avtale) og "soft Brexit" (overgangsavtale) til å tvinge fram en ny folkeavstemning.

Uavhengig av hva som blir britenes neste skritt, så viser den uoversiktlige situasjonen hvor tornefull britenes vei ut av Den europeiske unionen er. EU-toppene kunne selvsagt vist større respekt overfor et land som har valgt å forlate unionen, og gjort britenes vei enklere.

Her hjemme går debatten om britene bør ønskes velkommen inn i EØS, initiert av EU-tilhengere i NHO og Europabevegelsen. De overgår hverandre med advarsler. Høyres stortingsrepresentant, og leder av Europabevegelsen, Heidi Nordby Lunde, sa forrige uke til britiske medier at det verken er i Norges eller Storbritannias interesse at Storbritannia blir medlem av EØS.

Administrerende direktør i NHO, Ole Erik Almlid, rykket på sin side ut i Financial Times med en advarsel. Den går kort sagt ut på at dersom britene vil ha EØS, så får de forhandle fram sin egen versjon. Britene er ikke velkommen i inn "vår" EØS-avtale, fordi NHO er nervøse for at britene kan komme til å benytte reservasjonsretten i avtalen. NHO er med andre ord redd for at britene skal "utnytte handlingsrommet i EØS".

Annonse

Det er en underlig argumentasjon NHO holder seg med. Hvorfor skulle ikke britiske arbeidsgivere akte og ære EØS slik NHO gjør? Det er det første NHO bør svare på, etter å ha slengt EØS-døra i fjeset på britene.

For det andre: Skyldes NHOs frimodige tone overfor britene at de ser de gjenværende EU-landene som langt viktigere handelspartnere, og derfor "tar parti" med Brussel? Eksporterer vi ikke like mye til Storbritannia som til andre europeiske land, minst?

Kan det være at organisasjonen fremmer en markedsideologi som tilsier at reservasjon mot EU-regler er et onde uansett årsaker? Som for eksempel forsøk på å demme opp for sosial dumping? Kort sagt, NHO har mye å svare for.

Det er verdt å merke seg at EU-tilhengerne på høyresiden ikke nøler med å "tale Norges sak" overfor britene, til tross for flertallet av det norske folk ikke har EU-medlemskap som ønsket endestasjon. Det er ingen grunn til å undres over det. Det er i hovedsak synet på demokrati og fordeling som skiller EU-motstandere og EU-tilhengere her til lands.

Oppsummert EU gjør det vanskelig 1 Britenes situasjon er uoversiktlig. EU-toppene kunne selvsagt ha valgt å gjøre britenes vei ut av unionen enklere, ved å gi britene en bedre overgangsavtale. Briter som ødelegger 2 NHO advarer både briter og nordmenn mot å åpne EØS-døra for Storbritannia. NHO frykter at britene skal bruke reservasjonsretten i EØS. NHO svar skyldig 3 Det første NHO bør svare på: Hvorfor skulle ikke britiske arbeidsgivere akte og ære EØS slik NHO gjør?