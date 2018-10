Kvinner aksjonerer med god grunn

I går, onsdag 24. oktober, gikk kvinner – og noen menn – til likelønnsaksjon flere steder i landet, blant annet i Trondheim, Bergen og Oslo. Likelønnsaksjonen er inspirert av islandske kvinner som siden 1975 har markert «kvennafri» denne dagen. Den 24. oktober har den gjennomsnittlige islandske mann tjent tilsvarende en kvinnes årslønn.

I Norge tjener kvinner i gjennomsnitt i underkant av 87 kroner for hver 100-lapp menn tjener.

For 10 år siden avga den regjeringsoppnevnte Likelønnskommisjonen sin innstilling til Barne- og likestillingsdepartementet. Anne Enger ledet arbeidet og mener kommisjonens konklusjoner er like relevante i dag. Det er dårlig nytt. Samtidig er det nyttig å ha et kommisjonsarbeid i bunnen for nye tiltak.

I 2008 ga kommisjonen tre hovedforklaringer på lønnsgapet mellom kvinner og menn. For det første det kjønnsdelte arbeidsmarkedet – lønna er lavere i «kvinneyrkene». For det andre så opprettholder den norske arbeidslivsmodellen – forhandlingsmodellen – stabile lønnsforskjeller mellom kvinner og menn. For det tredje så vokser lønnsgapet i foreldrefasen. Kommisjonen kom også til at forskjeller i utdanning og alder forklarer svært lite av lønnsgapet. «Vi knuste en del myter», sa Anne Enger til Dagsavisen onsdag. I snitt har kvinner i Norge nå høyere utdanning enn menn.

Det norske arbeidsmarkedet er fortsatt kraftig kjønnsdelt. 70 prosent av de sysselsatte i offentlig sektor er kvinner. Halvparten av alle sysselsatte kvinner jobber i de ti mest kvinnedominerte yrkene. Samtidig jobbet 37 prosent av de sysselsatte kvinnene deltid i fjor.

Spørsmålet blir selvsagt: Hvordan oppnå likelønn? Det er for enkelt å hevde at kvinner må få de samme stillingene som menn. Likelønnskommisjonen knuste også myten om at det er lønnsgap mellom menn og kvinner i samme stilling og virksomhet. Menn og kvinner i samme stilling har tilnærmet lik lønn. Mye tyder på at nestleder i SV, Kirsti Bergstø, har rett i at mange forskjellige løsninger må løftes fram. «Vi må jobbe på tvers av partier, sektorer og fagforeninger», sa Bergstø til Klassekampen i går.

Ett sted å begynne, er ved ufrivillig deltid. «Her i Trondheim har vi blant annet knesatt prinsippet om at når det utlyses sykepleierstillinger, skal det være heltidsstillinger», sier ordfører Rita Ottervik (Ap) til Dagsavisen. Anne Enger og Likelønnskommisjonen foreslo at staten skulle bidra med tre milliarder kroner for å heve lønna i kvinnedominerte yrkesgrupper i offentlig sektor. Det var et godt forslag. En betydelig del av forklaringen på lønnsgapet ligger nok i at det er en særdeles tung jobb å løfte lønnsnivået i offentlig sektor.

