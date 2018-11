KrFs gjennomslag i budsjettet

Regjeringspartiene og KrF landet tirsdag kveld en avtale om statsbudsjett for 2019 med et nødskrik. Parallelt med at partiene satt i budsjettforhandlinger, påførte KrF sine budsjettkamerater i Frp et smertelig nederlag i stortingssalen, da KrF sørget for flertall for å redusere taxfree-kvota.

Forargede Frp-representanter truet med å velte hele budsjettavtalen, men et knapt flertall i stortingsgruppa sørget til slutt for at avtalen ble signert av alle partier.

Flere i KrF trakk nok et lettelsens sukk. Partiets sjefforhandler, Kjell Ingolf Ropstad, hadde mye å bevise. Det var han som sørget for at partiet valgte å gå for borgerlige regjeringssonderinger, og for å sette dagens partileder på oppsigelse. Han måtte komme tilbake til partiet med håndfaste gjennomslag i budsjettavtalen.

Det oppnådde han da også. Selv trekker partiet fram 1000 kroner mer i barnetrygd som den største seieren. Kritikere peker på at dette kun utgjør 83 kroner i måneden per barn. Men å anklage KrF for kun å ha oppnådd småpenger til barnefamiliene faller på sin egen urimelighet når en tar hensyn til at barnetrygden har stått uforandret i 22 år. Dette kan være første steg på veien mot en barnetrygd som faktisk utgjør en forskjell for familier med dårlig økonomi.

Annonse

Det står også mer på listen over gjennomslag: 30 millioner kroner i tilskudd til veterinærdekning, 10 millioner kroner til Merkurprogrammet og 100 millioner kroner til bredbåndutbygging er alle saker som er viktig for distriktene.

Andre populære gjennomslag er at KrF sørger for å fjerne den meningsløse 350-kronersgrensen for moms på import fra utlandet fra 1. januar 2020. Partiet forhindrer også muligheten for at Color Lines utenlandsferger flagges ut, til stor lettelse for 700 norske sjøfolk.

Et annet resultat det er verdt å trekke fram, er at KrF har fått omprioritert i bistandsbudsjettet, slik at det settes av 100 millioner kroner mer til bistandsprogrammer innen mat og landbruk. Det er gledelig at det settes et sterkere søkelys på disse helt grunnleggende forutsetningene for en bærekraftig utvikling i utviklingsland.

En kan innvende, som Aps Nils Kristen Sandtrøen gjør, at det også er åpenbare mangler i dette budsjettet. Det er underlig at det ikke settes av midler til beredskapslagre for såkorn og matkorn, særlig etter årets tørkekrise.

Det er likevel ikke tvil om at KrF har satt et tydelig stempel på budsjettet. I en situasjon der regjeringen imøteser regjeringsforhandlinger med KrF, er det tydelig at Ropstad har hatt gode kort på hånda i budsjettforhandlingene.