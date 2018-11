KrF må stå ved Hareides landbruksgaranti

I en thriller av en avstemning på KrFs ekstraordinære landsmøte fredag ble det knapt flertall for å sondere mulighetene for en flertallsregjering bestående av KrF, Høyre, Frp og Venstre.

Det vil få betydning for landbrukspolitikken. I Stortinget har KrF sammen med Ap, Sp og SV utgjort et landbruksflertall som har avgrenset Solberg-regjeringens handlingsrom. Fra sin vippeposisjon i Stortinget har KrF ikke bare forhindret liberaliseringer i landbrukspolitikken, KrF har også vært en avgjørende faktor for å løfte støttenivået både i jordbruksoppgjøret og i krisepakken etter årets tørkesommer.

To ganger har avtroppende partileder Knut Arild Hareide stått på Norges Bondelags årsmøte og utstedt en landbruksgaranti. KrF ville aldri forhandle vekk landbrukspolitikken i bytte mot regjeringsmakt, slo han fast.

Hareide tapte kampen om partiets retningsvalg, og er på vei ut av partiledelsen. Vi forutsetter likevel at landbruksgarantien står ved lag nå som KrF går inn i regjeringsforhandlinger.

Distrikts- og landbrukspolitikken er et av områdene der den politiske avstanden er størst mellom KrF og regjeringspartiene. Det er derfor helt avgjørende for norsk landbruk at KrF ikke går i regjering uten å ha oppnådd betydelige gjennomslag i landbrukspolitikken.

Partiets næringspolitiske talsperson Steinar Reiten fastholder at han ikke vil tilrå at KrF går inn i en borgerlig regjering med mindre partiet har fått framforhandlet et «veldig bra» resultat for landbruket.

Partiet bør lytte til Reiten. Med mindre den nye regjeringserklæringen uomtvistelig slår ring om den norske landbruksmodellen, med markedsregulering, konsesjonslover, satsing på små- og mellomstore bruk og landbruk over hele landet, kan det ikke være aktuelt for KrF å gå i regjering.

Når KrF skal forhandle om den nye regjeringens landbrukspolitikk, representerer det ikke bare landbrukets interesser. Partiet representerer også Stortingets flertallssyn. Det hviler et tungt ansvar på KrFs skuldre.

Det bør dessuten være et prioritert mål for partiet å sikre seg Landbruks- og matdepartementet. Det er ingen tvil om at KrF avgir makt over landbrukspolitikken hvis partiet forlater en flertallsposisjon i Stortinget til fordel for en mindretallsposisjon i regjering. Å ha det daglige ansvaret for regjeringens landbrukspolitikk kan kompensere for noe av dette bortfallet av makt.

KrF må være klar over at svært mange av partiets medlemmer og velgere er skuffet over det retningsvalget flertallet foretok på fredag. Partiet har ikke råd til å svikte i landbruks- og distriktspolitikken.