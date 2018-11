Kampen mot antibiotikaresistens må trappes opp

33.000 mennesker dør årlig i Europa som følge av antibiotikaresistente bakterier. Det kommer fram i en ny undersøkelse foretatt av Det Europeiske smitteverninstituttet (ECDC). 672.000 mennesker blir hvert år smittet av antibiotikaresistente bakterier i Europa. Det er et skyhøyt tall som vi må la oss skremme av.

Selv om vi i Norge har lite antibiotikabruk både i landbruket og til humant bruk, regner man med at 69 mennesker dør av antibiotikaresistente bakterier årlig. 1700 mennesker blir hvert år smittet med resistente bakterier her til lands. Ifølge Folkehelseinstituttet koster det Norge to milliarder kroner hvert år.

Det betyr at kampen mot antibiotikaresistens må intensiveres. Forbruket av antibiotika må ned i Europa, både i landbruket og som human medisin.

Antibiotikaresistens er en av vår tids store trusler. Årsaken til resistens er overdreven bruk av antibiotika både i husdyrhold og til behandling. Det er gledelig at bruken av antibiotika er på tur ned, men mye står fremdeles igjen. I Norge er utskrivingen av antibiotika til mennesker redusert med 21 prosent siden 2012. Det går rett veg.

I verste fall kan vi risikere at enkle betennelser ikke lenger vil la seg kurere. Når vi vet at det ikke har blitt laget nytt antibiotikum på 30 år, er det alvorlig. Paradoksalt nok er det slik at mennesker noen steder i verden dør fordi de ikke får antibiotika, mens mennesker andre steder dør fordi bruken er for høy.

For landbruket sin del har det skjedd mye i Europa. Store matproduserende land som Tyskland har redusert bruken av antibiotika kraftig de siste årene. Likevel ser vi at land som Spania, Italia og Kypros – land vi gjerne ferierer i – fremdeles har altfor høy antibiotikabruk i kjøttproduksjonen.

Vi kan selv ta med oss antibiotikaresistente bakterier hjem fra feire. "Vi vil importere flere resistente bakterier fra utlandet fordi vi reiser mye i Sør-Europa og Asia hvor forekomsten er mye høyere enn i Norge og stadig øker," sier professor Dag Berild ved Oslo universitetssykehus til NTB.

Det er vanskelig å beskytte seg mot antibiotikaresistente bakterier. Det er også alvorlig at vi blir smittet med antibiotikaresistente bakterier på sykehusene – 75 prosent av sykdomsbyrden kan knyttes til sykehusinfeksjoner.

Likevel er det noe vi kan gjøre både i Norge og i verden, påpeker Petter Elstrøm, som er forsker ved Folkehelseinstituttet: Vi kan redusere forbruket av antibiotika, sikre gode smitteverntiltak for å hindre spredning, og forske mer for å utvikle nye typer antibiotika.

For det haster.