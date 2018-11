Hvem skal flytte maten?

Den gamle, veletablerte tittelen "grosserer" er utrydningstruet. Norge har ingen uavhengige grossister i dagligvaremarkedet.

De som finnes, jobber på oppdrag for hver sin dagligvarekjede (Coop, Norgesgruppen og Rema 1000) eller de er integrerte deler av leverandørindustrien (Tine, Ringnes). Forbrukersamvirket planlegger å forenkle bildet ytterligere.

Coops automatiserte sentrallager på Jessheim har kuttet betydelige kostnader siden åpningen i 2014. Nå planlegger forbukersamvirket å ta inn melk, øl og brus på sentrallageret. Disse varene kjøres i dag rett fra fabrikk til butikk, levert av Tine og Ringnes.

– De får komme når de kommer. Vi mener vi kan gjøre dette mer lønnsomt. Det er ikke tvil om at det er stordriftsfordeler. Jeg har et mål om å kjøre mindre østlandsluft rundt i landet, sier Coops logistikkdirektør Roger Nyeng.

Det lyder tilforlatelig. Så er det slik at det norske jordbruket fordrer en god del flytting av luft rundt om i hele landet. Det gjør også norsk dagligvarehandel, som foregår i Beiarn og Berlevåg, og ikke bare i Bergen og Bærum.

Regjeringserklæringen lover å legge til rette for økt konkurranse i dagligvarehandelen, særskilt innenfor distribusjon av matvarer. Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) spør om distribusjonsmakten hemmer konkurransen mellom dagligvarekjedene. Coops lager-ønsker gjør ikke spørsmålet mindre relevant.

I fjor ga Nortura fra seg distribusjonen til matvarekjedene. Foreløpig har det gitt økt matsvinn, med få målbare fordeler for Nortura. Konsernsjef Arne Kristian Kolberg har varslet statussjekk i løpet av inneværende år, og utelukker ikke at distribusjonen kan bli hentet tilbake.

Det høres fornuftig ut. Logistikkeksperter har påpekt at Norturas distribusjonsgrep går på tvers av internasjonale trender. Gunstig er det heller ikke at Nortura eier produkter, og dermed også markedsrisiko, også etter at de er kjørt til dagligvaregigantenes grossistlagre.

Fersk melk bør kjøres så få mil som mulig fra gård til butikk. Det er ikke gitt at målet nås ved at Tine gir opp sin egen distribusjon, og norsk melk må kjøres fra meieriet via sentrallagrene til dagligvaregigantene før det når kundene.

Distribusjon av varer er en mulighet til å hente ut marginer. I en virkelighet der kjedene tar kontroll over foredling og -produksjon, kjøper sine egne lokaler og gjør stadig færre stadig rikere i matvaresektoren, har landbrukssamvirkene god grunn til å holde på oppgavene sine.

Dersom stadig kostnadskutt og stadig billigere mat skjer på bekostning av primærprodusentene og deres industri, er det ikke verd prisen.

Oppsummert Sjelden rase 1 Uavhengige grossister finnes ikke mer. De gjenværende blir stadig færre. Savner oppside 2 Bortsett fra økt matsvinn og risiko er det vanskelig å se hva bondesamvirkene får ut av å gi fra seg distribusjonen. Må beholde marginer 3 Kostnadsjakt i distribusjonen må ikke gå ut over bøndenes økonomi eller markedsmakt.