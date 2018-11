Fregatt-ulykken må granskes grundig

Først av alt, vi må prise oss lykkelige over at sammenstøtet mellom fregatten KMN Helge Ingstad og TS Sola ikke førte til tap av menneskeliv. Når en ser de omfattende skadene på skipet, skjønner en at dette lett kunne blitt en fatal ulykke.

Det er grunn til glede seg over at evakueringen av skipet foregikk kontrollert og effektivt. Det tyder på mannskapet var godt drillet til å håndtere en krisesituasjon.

Vi må likevel rette søkelyset mot alt det som gikk feil denne natten. Det framstår som en gåte at et topp moderne krigsskip, den norske marinens flaggskip, kjører rett på et saktegående tankskip for full maskin.

VG har offentliggjort lydloggen fra radiosamtalen mellom sjøtrafikksentralen Fedje VTS og de involverte skipene. Det kommer fram at KMN Helge Ingstad gjentatte ganger ble advart av TS Sola om at skipene var på kollisjonskurs.

Ut fra lydloggen virker det ikke som at mannskapet på broen på KNM Helge Ingstad har kontroll over situasjonen, eller forstår alvoret i det som er i ferd med å skje. Her må det kartlegges hvordan broen var bemannet, men også hvilke rutiner Marinen har for ferdsel i tett trafikkerte kystområder. Det kan umulig ha vært en overraskelse for KNM Helge Ingstad, med base i Haakonsvern i Bergen, at det ligger to terminaler for utskiping av petroleumsprodukter i denne fjorden.

Annonse

For lekfolk virker det nærliggende at fregatten må påta seg et betydelig ansvar for ulykken. Men lydloggen etterlater også spørsmål om sjøtrafikksentralens rolle.

Da TS Sola anropte sentralen, med spørsmål om hvilket skip som nærmet seg, kunne ikke sentralen svare. En drøy time tidligere hadde KNM Helge Ingstad meldt fra til sentralen om at skipet var på vei inn i dette trafikkovervåkede kystområdet – akkurat det skipet skulle.

Først ett minutt og 36 sekunder etter tankskipets anrop, svarte sentralen at det kunne være KNM Helge Ingstad som var på vei mot skipet. Kort tid etter ble det opprettet kontakt mellom de to skipene. Det gikk to minutter fra TS Solas første anrop til sentralen før KNM Helge Ingstad fikk beskjed om å vike unna. Et drøyt minutt senere var kollisjonen et faktum, om vil legger den publiserte lydloggen til grunn.

Etterpåklokskap er den eneste eksakte vitenskapen, likevel er det på det rene at fregatten kunne ha blitt advart tidligere dersom sjøtrafikksentralen hadde hatt bedre oversikt.

Kort sagt, her må alle kortene på bordet.