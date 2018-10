Et tomrom i Europa

Angela Merkel er en av EUs og Europas mest respekterte politikere. Under Merkel har Tyskland jevnt og trutt vært EUs mest stabile økonomi. Arbeidsledigheten har gått ned, tysk industri har vært lønnsom, og kriminaliteten og uroen i det tyske samfunnet har vært meget lav. Statistikken viser for øvrig at kriminaliteten og uroen i Tyskland også er svært lav den dag i dag, selv om mediedekningen ikke alltid tyder på det.

I en verden der økonomien har vært kaotisk siden finanskrisen, og der velgere i mange land strømmer til radikale alternativer, har Merkel vært et fyrtårn for "stø kurs". Det gjenspeiles i slagordet hennes parti CDU nå bruker: Ganske enkelt "Die Mitte". "Sentrum".

Merkel har vært et kjent fjes. Trygge hender. En motvekt til Trumpisme og høyreradikalisme, ikke minst i sitt eget hjemland. Derfor er det ikke helt uforståelig at flere kommentatorer og lederskribenter i en rekke land, inkludert Norge, hevder at den siste europeiske "voksne i rommet" vil være borte når Merkel nå snart går av, først som partileder og siden som statsminister.

Tross sin beskjedne framtoning har Merkel vært en stor politiker. Det skal hun ha. Men alt hun har tatt i har ikke vært en suksess, verken for Tyskland eller EU.

Noe har hun fått til. Den økonomiske politikken har vært vellykket for Tyskland. Å bli sittende som rikskansler så lenge er imponerende i seg selv. Og med "die Energiewende", Tysklands grønne skifte, tok hun solide klimagrep lenge før mange andre.

Men økonomipolitikken har en klar skyggeside. Da finanskrisen rammet Europa, tok Merkel tysk økonomis, eurosonens og de store bankenes side. Hun, og hennes finansminister Wolfgang Schäuble, har vært de sterkeste talspersonene for en kutt- og innstrammingspolitikk som har vingestekket mange EU-land, og rammet de svakeste i disse landene hardt. Spesielt hardt gikk det utover Hellas, som ble tatt inn i eurosonen på sviktende grunnlag (ikke minst, skal det sies, fordi den daværende greske regjeringen pyntet på egen statistikk for å tilfredsstille eurokravene), og fortsatt betaler dyrt for dette.

Flyktningsaken vil også spille en stor rolle i Merkels politiske biografi. Merkels "vi greier det"-utspill og løftet om at Tyskland kunne ta imot enorme mengder flyktninger, vil bli stående som et av de dristigste politiske grepene hun tok. Tatt i betraktning at Tyskland faktisk sårt trengte ny arbeidskraft da Merkel sa dette, kan det fortsatt vise seg å være smart på lang sikt. På kortere sikt er det likevel liten tvil om at Merkels forsøk på å "fikse" europeisk flyktningpolitikk ikke fungerte.

Merkels ettermæle vil påvirkes av hva som skjer etter hennes avgang. Har hun bygget et politisk prosjekt som vil fortsette å styrke seg, eller vil korthuset falle sammen når "Mutti" er borte? Det er det for tidlig å si.