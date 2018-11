Et daglig skolemåltid

I Arbeiderpartiets alternative statsbudsjett er det satt av 256 millioner kroner til skolemat. Partiet foreslår å dele kostnadene for en skolematordning mellom stat, kommune og foreldre – etter modell av ordningen for mat i barnehagene.

Det innebærer en kostnad for foreldrene på om lag seks kroner per dag, slik man gjør det i barnehagene.

Partiets helsepolitiske talsperson Ingvild Kjerkol påpeker at et skolemåltid på sikt vil gi barna bedre helse, og dermed spare samfunnet for kostnader senere.

Partiet finner god støtte i forskningen. Flere rapporter viser at et felles måltid i skolens regi har god effekt for læring, elevenes kosthold og miljøet på skolene. Forskning viser også at et obligatorisk måltid på skolen virker sosialt utjevnende. Forskerne peker imidlertid på at slik utjevnende funksjonen forutsetter at måltidet tilbys alle, og at det er gratis.

Sammen med Sp og SV innførte Arbeiderpartiet i rødgrønn regjering gratis skolefrukt til skoleelever. Denne ordningen ble avskaffet da Solberg-regjeringen overtok makten. Forskning fra 2012 viste at gratis skolefrukt reduserte sosial ulikhet når det gjaldt inntak av frukt og usunt snacks, mens skolefrukt som måtte betales av foreldre forsterket de sosiale forskjellene i fruktinntak.

Arbeiderpartiets modell for foreldrebetaling påfører ikke hjemmene de store kostnadene. Likevel er det altså utfordringer ved å åpne for foreldrebetaling.

Likevel er det et langt større problem at et såkalt kunnskapsorientert parti som Høyre fortsatt avviser alle tanker om et obligatorisk skolemåltid bekostet av det offentlige. Høyres skolepolitiske talsmann Kent Gudmundsen mener det er viktigere å bruke penger på innholdet i skolen enn på mat til elevene.

Dette er det samme partiet som alltid har traller med frukt, kald og varm mat stående utenfor møtesalen på landsmøtene sine. Dette kommer i tillegg til felles bespisning ved frokost, lunsj og middag. Høyre gjør formodentlig dette med tanke på at delegatene skal prestere i landsmøteforhandlingene gjennom en hel helg, at de skal beholde fokus og konsentrasjon.

Da er det snålt at Høyre ikke er villig til å innrømme elevene samme behov for påfyll av næring i løpet av skoledagen, særlig når all kunnskap tilsier at læringsutbyttet blir større med riktig og tilstrekkelig næring.

Hvis partiet mener det ikke er viktig å tilby elever mat i skolehverdagen, bør det samme gjelde Høyres landsmøtedelegater. Neste gang får Høyre be delegatene smøre nista si selv.