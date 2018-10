Alvoret siger på

Det internasjonale klimakvotesystemet har økt prisen på utslipp, og med sannsynlighet fått utslippene ned. Flere tar til orde for å avgifts- og kvotebelegge utslipp også fra primære produksjoner. Under to klimaseminarer i Oslo denne uka fremkom vesentlige ankepunkter.

Husdyr produserer og slipper ut metan som påvirker klimaet. Betyr det at det bør bli færre kyr i Norge?

Arne Bardalen, tidligere direktør ved Norsk institutt for skog og landskap (nå i Nibio) peker på at trygg matvareproduksjon er en grunnforutsetning for Paris-avtalen om klima.

Samtidig trekker Bardalen i en fersk rapport opp et dystert bilde av stoda: Produktiviteten i det eksisterende, globale jordbruket er redusert med 10 prosent som følge av klimaendringene. Reduksjonen vil fortsette med økende temperatur.

Store deler av jordas kaloriproduksjon er konsentrert til deler av Kina, Nord-India, Brasil og Midt-vesten i USA. De tre førstnevnte områdene, pluss Afrika og Asia forøvrig, vil få sin produksjonsevne tildels kraftig redusert gjennom klimaendring.

Stadig flere kalorier må fraktes gjennom streder og havområder som kan besettes og kontrolleres i tilfelle krig og konflikt. Klimaendringene bidrar i seg selv til økt sikkerhetspolitisk spenning.

Norges produksjonsevne vil trolig øke på kort og mellomlang sikt. Vi er heldig stilt. Det gir oss et spesielt ansvar for å øke vår matproduksjon og selvforsyning, påpeker Arne Bardalen. De som i dag selger oss mat, vil trenge den selv. Da gir særnorske produksjonsdempende klimakrav til landbruket liten mening.

Skogbrukets rolle i klimasammenheng kan ikke lenger fornektes. FNs klimapanel peker på behovet for planting av skog på nye arealer, og økt uttak av biomasse, som forutsetninger for å nå klimamålene.

Norske myndigheter er forståelig opptatt av skogvern, av hensyn til nasjonalt biomangfold. Vi ser ikke den samme interessen for økt skogplanting, skogbruk og -gjødsling, selv om det ifølge Miljødirektoratet er bedre for klimaet å bruke skogen bærekraftig enn å verne den.

Klimaforsker Glen Peters ved Cicero ber oss tenke over fiendebildene i skogen: Er det skoginteresser som står mot bioenergiinteresser, eller er det skog og bioenergi mot fossil energi? Vil vi hogge mer skog og dermed også påvirke biomangfold for å nå 1,5-gradersmålet, eller vil vi verne skogen og passere to grader, noe som vil ha enda større effekt på biomangfoldet?

Det er tid for å bruke Norge i klimaets tjeneste.

Oppsummert Ulike utslippskilder 1 Klimaarbeidet må intensiveres. Men alle virkemidler er ikke egnet for alle sektorer. Mat må vi ha 2 Ikke alle utslipp er like. Matproduksjon er en grunnleggende forutsetning for Parisavtalen. Skogbruket bidrar 3 Skogvern må ledsages av økt bruk av Norge. Vi verner oss ikke ut av klimakrisen.