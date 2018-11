Abort som vippespørsmål

Man kan ha forståelse for at enkelte motsetter seg et regelverk som åpner for abort etter uke 12 for fostre med genetiske avvik. Mange fostre med slike avvik aborteres i dag etter at avviket er påvist, både før og etter 12. uke.

Det er ikke uproblematisk at mennesker som kunne levd gode og meningsfylte liv, ikke får muligheten til det fordi det ble påvist genetisk avvik. På den andre siden er det ikke mindre problematisk om Høyre og KrF reiser tvil om kvinners rett til å bestemme over egen kropp, helse og framtidsutsikter.

Den norske abortloven er et finstemt politisk kompromiss, utviklet under sterk strid, hvor en har søkt å balansere hensynene til både det ufødte liv og kvinnene som eventuelt skal bære det fram.

Med den teknologiske og medisinske utviklingen som skjer i dag, kan ingen abortlov være skrevet i stein. Nye metoder for diagnostikk vil reise stadig nye etiske spørsmål, og som kanskje også bør innlemmes i en abortlov.

Å gjøre en lov som berører så dyptgripende etiske spørsmål, og som handler om grunnleggende rettigheter for både fostre og kvinner, til gjenstand for politisk hestehandel er imidlertid særdeles ulokt.

Abortloven ble kastet inn i striden om retningsvalget i KrF, etter at statsminister Erna Solberg på spørsmål fra KrF-nestleder Kjell Ingolf Ropstad åpnet for å forhandle om endringer i den. Det kan være gode grunner for å vurdere endringer i abortloven, men det må i så fall skje gjennom grundige faglige og etiske vurderinger, og ikke som ledd i en politisk maktkamp.

Det er vanskelig å se at det er et reelt flertall på Stortinget for de innstrammingene Ropstad ønsker seg. Dersom KrF klarer å binde opp et motvillig flertall i en regjeringserklæring som gir innstramming i adgangen til abort, kan det vekke til live et annet politisk flertall som Ropstad og KrF ikke liker å tenke på.

I spørsmålet om abort er KrF i et klart mindretall. Hadde loven blitt skrevet på nytt, ville den trolig vært mer liberal enn dagens versjon. Norsk abortlovgivning er på enkelte områder mer restriktiv enn i en del andre land det er naturlig å sammenlige seg med.

Siden den store striden om selvbestemt abort på 1970-tallet, har det hersket en politisk borgfred rundt det kompromisset som abortloven i realiteten er. Om KrF, gjennom regjeringsforhandlinger, oppnår innstramninger i loven, kan det inspirere andre partier på Stortinget til å arbeide for å endre abortloven i sin retning.

Det vil i så fall neppe være i tråd med KrFs interesser.