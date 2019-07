Viser til norsk forbud: Irland vil fase ut pelsdyrproduksjonen

Etter at det norske Stortinget i juni vedtok å avvikle pelsdyrnæringen innen 2025, har nå også Irland kastet seg på. Jordbruksminister Michael Creed varslet i juni at også regjeringen i Irland går inn for å få på plass en lov som forbyr etablering av pelsdyroppdrett samt å sette i gang en utfasing av produksjonen, slik som i Norge.

Og det blir vist til den norske beslutningen om å avvikle i meldingen fra den irske regjeringen.

Produserer 110.000 dyr årlig

Creed sa at beslutningen kommer som følge av at samfunnets forventninger til landbrukssektoren forandrer seg, ifølge avisen Farmers Journal. Han la også til at veterinærer har bevist at oppdrett av mink gir dårlig dyrevelferd.

Det er ikke mange minkgårder i Irland. I 2014 la en av gårdene ned, og dermed er det kun tre gårder i hele landet. Likevel produseres det 110.000 dyr årlig.

Nabolandene til Irland (Nord-Irland, England, Skottland og Wales) har allerede forbudt produksjonen av pels.

Norsk avvikling til retten

Det norske Stortinget vedtok i juni at pelsdyrnæringen skal legges ned, med en styrt avvikling fram mot 2025. Loven handler om at pelsdyroppdrett blir ulovlig. Det har også vært store diskusjoner om hvordan pelsdyrbøndene skal kompenseres. Landbruksdepartementet har sendt ut forslaget til kompensasjon på høring, og høringsfristen er 1. oktober.

En pelsdyrbonde fra Rogaland sendte nylig inn en stevning der han tar Landbruksdepartementet til retten. Grunnen er at han sliter med å finansiere forsvarlig drift på gården sin siden banken ikke lenger vil gi ha lån.

– Politikerne har gjort farmen min verdiløs, har minkbonden Martin Hove tidligere sagt til Nationen.