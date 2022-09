Egge gård ble slått konkurs i august etter å ha slitt lenge etter ringvirkningene av pandemien. Den tradisjonsrike gården produserte frukt og bær, samt alkoholfrie og alkoholholdige drikkevarer – blant annet er gården kjent sin for eplemost og sider.

Da nyheten om konkursen ble kjent, tok Gaia Gruppen tok kontakt med daglig leder og eier Marius Egge for å diskutere et mulig samarbeid.

Gaia er morselskap for vinimportfirmaer som importerer vin fra hele verden. Selskapet ville gjerne se på muligheten for et samarbeid der selskapet og Egge kunne utnytte hverandres kontaktnett og kunnskap.

Partene avklarte raskt at dette var en løsning verdt å forfølge, og innledet derfor samtidig forhandlinger med konkursboet om å kjøpe ut virksomheten i fellesskap, skriver Gaia i en pressemelding. Avtalen kom på plass onsdag.

Gaia Gruppen og Marius Egge starter et felles selskap, der de kjøper ut virksomheten til Egge Gård, inkludert driftsmidler, varelager og tilhørende rettigheter.

– Virksomheten på eiendommen i Lier vil dermed bli videreført og vil ha fokus på utvikling og distribusjon av både etablerte kvalitetsprodukter og nyutviklede varegrupper, sier konsernsjef Knut Aanonsen i Gaia Gruppen.

Bostyrer Nils Holger Koefoed opplyser til E24 at kjøpesummen var på 5 millioner kroner. Ifølge konsernsjef Aanonsen skal Gaia gruppen og Marius Egge eie 50 prosent hver av driften.

