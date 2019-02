Villsvin brøt seg inn i hundegård: – Hundene ble sinte som rakkeren

Hendelsen skjedde natt til lørdag i et område med spredt bebyggelse i Østfold-kommunen.

Bjørn Helge Strand er bonde og deltok i avlingen av villsvinet.

Strand kan bekrefte at svinet ble skutt inne i en hundegård.

Skulle hente hundene

– Den kom seg inn til hundene som ble sinte som rakkeren og bjeffet. Eieren hørte at de bjeffet og skulle ta de inn for natta, da han så dyret, sier han til Nationen.

Det er fri jakt på villsvin, så lenge man har tillatelse fra grunneier.

Det var Fredriksstad Blad som først skrev om saken.

Det er mange som har observert villsvin i området, og man trodde i første omgang at det kun var snakk om ett dyr. Nå viser det seg at det minst er to, kanskje tre, i tillegg til det som ble skutt.

– De som bor her melder fra når de har sett dem, tar bilder av dem og forteller at de har rar oppførsel. Vi har sett på bildene og sammenlignet, og vet at det i hvert fall er snakk om to til.

Annonse

Gjør store skader i hager

Villsvinene har gjort store skader i hager i Onsøy-området, og Strand tror det først og fremst er hytteeiere som vil få seg en overraskelse når de kommer til hytta på vårparten.

I tillegg til villsvinene, er en blanding mellom en ullgris og villsvin fortsatt på rømmen i Fredrikstad. Dyret stakk av fra slakting 11. desember, og forsvant i en lengre periode. Onsdag ble blandingsdyret igjen fanget opp av et viltkamera i samme område.

– Denne holder seg unna de andre villsvinene, forteller Strand.

Viltnemnda ønsker tips om dyret, dersom det blir observert.

Fra 1000 til 40.000 villsvin

Man regner med at villsvin bestanden vil øke kraftig i Norge. I 2030 regner man med at antallet har økt til 40.000, skriver Forskning.no. Til sammenligning er det per i dag omtrent 1000 dyr i Norge.

Villsvinet kan føre med seg svinepest når det kommer til Norge. Dette har gjort at Landbruks- og matminister Olaug Bollestad vil holde villsvinbestanden på et minimum.

– Sverige arbeider også med en handlingsplan for å bremse utbredelsen av villsvin, og det er enighet mellom svenske og norske myndigheter om et samarbeid på dette området, har hun tidligere skrevet i et svar på et skriftlig spørsmål om svinepest.

Fakta Villsvin Er inn til 185 centimeter lange. Kan bli opp til 250 kilo tunge. I Sør-Norge observeres villsvin i grensetraktene mot Sverige, hovedsakelig øst for Glomma opp til Trysil. Stabil forekomst med ynglegrupper finnes sør og øst i Halden og Aremark kommuner i Østfold. Dyrene klarer seg spesielt godt i kulturmarksområder hvor det er tilgang på skjul mellom høyvokste busker og trær, og hvor det også er tilgang på ”tilleggsfôr” fra åker og eng. Kilde: Artsdatabanken