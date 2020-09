Vil vite kor mange som har klaga på vedtak i Mattilsynet

Det er Frps Morten Ørsal Johansen har sendt skriftleg spørsmål til landbruksminister Olaug Bollestad (KrF).

Ørsal Johansen skriv at Direktøren for Mattilsynet har uttalt i media at det er opp til kvar enkelt bonde som føler seg urettvist behandla å klage på vedtaket som Mattilsynet har gjort.

– Kan statsråden gjere greie for kor mange klager som er kome inn på vedtak fatta av Mattilsynet, og kva organ dei er behandla i, skriv Ørsal Johansen.

I grunngjevinga for spørsmålet viser han til at Stortinget 14. juni i fjor bad regjeringa om å sette i verk ei uavhengig gransking av Mattilsynet si tilsynsverksemd innanfor grøn og blå sektor.

" Bestillingen kom etter avsløringer om Mattilsynets organisering, tilsyn og rutiner, samt etatens håndtering av enkeltsaker."

10. desember vart det lagt fram ei rapport med kraftig kritikk av Mattilsynet.

Vidare skriv Ørsal Johansen at det i rapporten berre var sett på organisasjon og system. Enkeltvedtak eller enkeltsaker vart ikkje vurdert. Seinare har direktør for Mattilsynet Ingunn Midttun Godal sagt til NRK Rogaland at det ikkje er grunnlag for å sjå på enkeltvedtak gjort av Mattilsynet i eldre saker, men at det er opp til kvar enkelt bonde som føler seg urettvist behandla å klage på vedtaket.

No vil Ørsal Johansen altså ha svar frå Bollestad om nokon har klaga, og kvar dei klagane har blitt behandla.