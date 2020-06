Vil forske på saue-prompen for å gjere den meir miljøvennleg

– No ønskjer vi å sjå om vi kan drive avlstiltak for å få ned metanutsleppet, seier Thor Blichfeldt, avls- og seminsjef i Norsk Sau og Geit til NRK.

På New Zealand driv dei eit avlsprogram for å avle fram sauer som slepper ut mindre metan, ifølgje The Guardian. I 2013 slo ein forskar i landet fast at metan-raping hos sau er arveleg.

Med teknologien frå New Zealand skal Norsk Sau og Geit reise rundt i landet og måle utslepp frå sauer. Dei ønskjer å finne ut om mengda metangass som blir sleppt ut har med genar å gjere. Fram til februar neste år skal dei måle om lag 3.000 dyr på 60 gardar i landet. Resultatet kjem om to år.

– Etter to år må vi ha gjort opp ei meining om kor bra dette her er, og då håpar vi det er sånn at vi kan ta det inn i det vanlege avlsarbeidet saman med dei andre eigenskapane vi legg vekt på, seier Thor Blichfeldt.

