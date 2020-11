Video går viralt: Her tar Emil (5) imot kalven

En video av at Emil Kamben (5) fra Skrautvål i Valdres tar imot en kalv har gått sin seiersgang i Facebook-gruppa «Venner av norsk landbruk».

– For han så er det å kunne få «arbeide» det beste i verden, så han så det vel naturlig at han skulle ta imot kalven, sier mamma Ida Ulstølen til Nationen.

Emil forstår ikke all responsen

Selv om Emil måtte ha litt drahjelp for å få kalven helt ut, gjorde femåringen det meste selv.

– Jeg fortalte han om all responsen på videoen, men han forstår ikke helt hvorfor det er så fantastisk at han tar imot en kalv. Det var jo bare en jobb som måtte gjøres i hans øyne, forteller hun.

Alltid vært opptatt av gårdsdrift

Det er Ida som har odel på gården som tilhører hennes foreldre, men Emil er nestemann i rekka.

– Han har vært opptatt av kyr, gårdsdrift og traktorer siden før han kunne gå. Vi har aldri vært pådrivere for interessene hans, det har kommet av seg selv. Jeg syns det er viktig at ungene får ta del i alt som skjer, så lenge de vil selv, forteller Ida, som er veldig glad og takknemlig for å kunne videreføre verdier og lærdom til barna sine.

