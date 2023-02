Victoria (19): – Folk trur maten kjem frå butikken

Firda: – Eg har alltid likt betre å vere ute enn å vere inne og sjå på TV, seier Sandra Gimmestad Støyva (18) frå Breim.

Ho er elev på naturbrukslinja på Mo og Øyrane vidaregåande skule i Sunnfjord, og ho trur på ei framtid innanfor bondeyrket.

Sandra vaks opp i eit byggefelt, heilt til foreldra tok over mora sin familiegard og flytta då ho var 17. Ho har vore mykje på garden i barndomen og ser kor mykje glede familien hennar har hatt av å vere i fjøset.

– Eg veit kor maten min kjem frå, og eg ser kor godt det er når familien arbeider saman.

Ho er den første i familien til å ta agronomutdanning, så ho tar til seg kunnskap som dei gjerne ikkje har.

Når ho er ferdig på Mo, er planane klare. Ho vil ta spesialpedagogisk utdanning og ser for seg å arbeide med dette. I alle fall til ho kan ta over familiegarden.

– Føler du at folk, særleg frå storbyar, er negative til bondeyrket?

– Ja, men det bryr meg ikkje, seier Sandra med eit smil.

Isak Støfring (16) frå Jølster har visst at han skulle bli bonde heile livet. Han er ikkje eldst i søskenflokken, men har allereie planane klare. Isak håper å ta over garden saman med broren som arbeider med maskinar. Då kan dei fordele arbeidet og ha ein større gard.

– Eg liker også maskinar, men eg liker betre å vere i fjøset med dyra.

Motivasjonen har alltid vore der, og han gler seg til å bli bonde. Han veit at yrket ikkje nødvendigvis er det mest økonomisk lønsame, men tenker det går betre viss dei er to om det.

– Føler du at det er negative haldningar til bondeyrket?

– Det kjem alltid kritikk, så det speler ikkje noko rolle om vi får meir no.

Tredjeårseleven Victoria Standal (19) frå Vevring vil sette sitt eige preg på bondeyrket. Ho vaks opp på ein liten gard, vil gjerne ha ein eigen gard med dyr og plantar, men har også andre planar.

– Eg vil ha ein open gard. Gjerne for barnehagar, unge som slit, og vaksne som treng ei ekstra hand, seier Victoria.

– Kor finn du motivasjon til å drive med dette?

– Folk treng naturen, både no og i framtida, det er eg overtydd om.

– Tenker du at folk veit nok om bondeyrket?

– Folk trur maten kjem frå butikken, men den kjem frå naturen, gardane og dyra.

Victoria opplever at folk ikkje forstår heilt kor mykje arbeid som ligg i bondeyrket. Ho nemner også at bønder får for mykje av skylda for klimautsleppa.

– Folk legg vekt på at bønder øydelegg verda med kyr som rapar.

Saknar å ha dyr

Breimingen Audun Bjørnereim (16) har ikkje odelsrett, men vil meir enn gjerne ta over familiegarden. Der har dei ikkje dyrehald no, men Audun saknar å ha dyr. Han gler seg til å kanskje ta over garden, men ser at det realistisk sett kan bli dyrt.

– Så kva motiverer deg til å satse på dette?

– Fordelen med gardsdrift er at ein ser resultatet av arbeidet sitt. Denne garden har vi hatt i fleire hundre år, og eg vil bygge opp noko til neste generasjon.

Han ser fram til å ta fatt på bondeyrket og meiner det er viktig at folk vel å halde på med det.

– Vi ser at sjølvforsyninga i Norge er låg, og vi må kunne bruke vårt eige land.

Han peiker i tillegg på det positive med dyrevelferd i Norge. Her i landet blir det stilt krav til handteringa av dyr, medan andre land ikkje har same regelverk.

– Kva tenker du om negative reaksjonar mot bondeyrket som gjerne kjem frå byane? Tenker du mykje på det?

– Ja, det gjer eg. Vi produserer maten som dei et. Dei set høge krav, men veit ikkje kva som ligg bak produksjonen.