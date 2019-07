Veterinærinstituttet meiner handteringa av mædi blir krevjande

Mædi er ein smittsam virussjukdom som utviklar seg langsamt. Det tar vanlegvis to til åtte veker før dyr dannar antistoff som er mogleg å påvise. Det finst ingen behandling eller vaksine for sjukdommen.

Den vanlegaste forma av mædi er kronisk lungebetennelse med pustebry. Mædi kan også føre til hjernebetennelse, leddbetennelse og jurbetennelse, men dette er mindre vanleg. Nokon dyr viser milde eller ingen symptom.

Dei fleste sauane blir smitta av viruset som lam, og det kan ta fleire år frå dyra blir smitta til dei blir sjuke. Viruset smittar via råmjølk eller mjølk, spytt, lungesekret og snutekontakt. Den vanlegaste smittevegen er via mjølk frå søye til lam. Smitte via luftvegane krev nær kontakt over ein lengre periode.

Den viktigaste årsaka til at viruset spreier seg mellom saueflokkar, er innkjøp eller flytting av smitta dyr. Under vanlege norske forhold er risikoen for smitte på utmarksbeite liten. Oppstalling av dyr i små innhegningar, når sauar blir sanka og transportert saman, kan vere risikofaktorar for overføring av smitte mellom flokkar.

Det siste utbrotet av mædi i Noreg blei oppdag på kjøttkontrollen i slakteriet hausten 2002. Påvisinga medførte at over 15000 blodprøver frå meir enn 300 saueflokkar blei analysert serologisk for å kartlegge smittespreiing. Mædi blei påvist for første gong i Noreg i 1973.

Kjelde: Veterinærinstituttet