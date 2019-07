Veterinær og bonde får ikke beholde dyrene sine

I dommen som ble avsagt mandag kommer det fram at tingretten i Sør-Trøndelag opprettholder Mattilsynet sin konklusjon om å aktivitetsforbud for Støvring.

I 2018 ble Støvring pålagt et aktivitetsforbud fra Mattilsynet, og hun har klaget dette videre, først videre i Mattilsynet og til at saken nå har vært oppe i rettssystemet. Det har fra Mattilsynets side blant annet blitt pekt på at det har vært for mange dyr som har måttet gå i gjørme og møkk og at det har vært utfordringer med tilgang på vann på vinterstid.

Mattilsynet har også pekt på at infrastruktur som brannvarslingsanlegg og elektronisk anlegg ikke har vært i god nok stand.

Tok saken til retten

Støvring har slått tilbake mot Mattilsynet, og mener det ikke stemmer det som ligger til grunn for avviklingen av dyreholdet. Hun har også avvist i et lengre intervju med Nationen at hun blant annet ikke har gitt dyra tilstrekkelig med vann eller andre grove brudd på dyrevelferd.

Sør-Trøndelag deler ikke Støvrings syn på saken, og i dommen som ble avsagt mandag blir avviklingspåbudet opprettholdt.

Mattilsynets pålegg gjelder for tolv år. I kjennelsen fra Sør-Trøndelag tingrett står det at bonden på forhånd varslet at hun ville anke dommen om Staten ble frifunnet.

Det var NRK som først meldte om dommen. Nationen har vært i kontakt med Støvring, som ikke hadde anledning til å kommentere saken mandag ettermiddag.

Støvrings advokat Torkjell Øvrebø, sier til kanalen at han vil sette seg inn i dommen før han uttaler seg.

– Jeg må fordøye dommen, og så diskutere den med min klient, før jeg kan uttale meg, sier Øvrebø til NRK.

Støvring har selv jobbet mange år i Mattilsynet, blant annet som seksjonssjef ved hovedkontoret.

Forbud mot dyrehold Fakta Mattilsynet kan fatte vedtak om forbud mot aktiviteter etter dyrevelferdsloven, paragraf 33. «Aktiviteter» betyr å eie, holde, bruke, omsette, slakte eller stelle dyr, eller til å drive jakt eller fangst. Mattilsynet kan ilegge forbud mot alle aktivitetene eller enkelte av dem, det kan omfatte produksjonsdyr, kjæledyr eller begge deler. Forbudet kan ilegges for en bestemt periode eller «inntil videre». Siste formulering innebærer at Mattilsynet må fatte et nytt vedtak for at forbudet skal oppheves.

– De er bare etter deg

Støvring driver ikke stort innen noe dyreslag, men hun har mange slag på gården. 31 storfe med smått og stort, 60 sauer og 107 lam, 13 ponnier, tre utegriser og 70 fjørfe hører hjemme på gården.

I intervjuet som Nationen hadde med henne i juni avviser hun blant annet at grisene hennes ikke hadde tilgang på vann.

– For eksempel har jeg et vannkar til grisene, som er gravd ned og som jeg har varmekolber i, som kunne vært fylt. Nå er det fylt. Men grisene synes det er mye bedre å få to bøtter med lunkent, friskt vann rett fra kjøkkenet i hver sin lille boks. Så er de fornøyde, tipper ut resten, så kommer Mattilsynet noen timer senere, og så er det tomt. Så sier jeg at de har fått i morges, så går vi videre, og så blir dette en stor feil i rapporten deres. Fordi jeg ikke har fanget det opp, så går det igjen i fem rapporter at dyrene ikke har vann, sa hun.

Hun har også fortalt at hun har hatt negative opplevelser i forbindelse med inspeksjoner på gården de siste årene.

– Det høres merkelig ut, men du får en følelse av at dette kommer ikke til å gå bra, de er bare etter deg. Om det ikke blir skikkelig fokus på dette, og det ikke skjer noe i Mattilsynet, vil alt fortsette i samme spor, både for meg og mange andre, sa hun.