Verdal har størst tap av sau til bjørn - ber Miljødirektoratet om uttak

– Verdal bør stå høyt på prioriteringslisten for forebyggende tiltak, slik som rovdyrsituasjonen har utviklet seg de siste årene, sier Sjøvold i en pressemelding.

Verdal med størst tap

Under konferansen "Rovdyr, beitedyr og samfunn" på Hamar tirsdag sa seniorrådgiver Susanne Hanssen i viltseksjonen i Miljødirektoratet at Miljødirektoratet vurderer våruttak av bjørn i Bardu i Troms og i Meråker i Trøndelag. Det kan også bli aktuelt på Fosen.

Varaordfører Sjøvold lurer på hvorfor Verdal ikke er nevnt på lista til Miljødirektoratet.

– Verdal er den kommunen med størst tap av sau og lam til rovdyr i hele Trøndelag, og er trolig den største tapskommunen i hele Norge. Verdal kommune ligger utenfor yngleområdet for bjørn. Dermed skal det være en lav terskel for å ta ut skadevoldere. Likevel står bjørn for store deler av tapene år etter år, sier Sjøvold i pressemeldingen.

I fjor ble det sluppet rundt 15.000 sau og lam på beite i Verdal ifølge pressemeldingen. Ifølge Miljødirektoratets rovbase var det totale tapet på 1401 dyr, hvor det ble utbetalt erstatning for 928 av dyrene.

Bjørn er oppført som anntatt skadevolder i 30 prosent av dette. Det utgjør 282 tapte individer grunnet bjørn.

– Det er på høy tid at det prioriteres forebyggende tiltak i Verdal. De siste års utvikling i tap til rovdyr er skremmende, sier Sjøvold.

Flere kommuner gir opp

Sjøvold sier i pressemeldingen at flere sauebruk i kommunene nord for Verdal har gitt opp grunnet store tap til rovdyr. Videre sier hun at hun frykter at Verdal er den neste kommunen hvor beitenæringen tar slutt av samme grunn.

– En naturlig konsekvens av dette er at rovdyra forflytter seg dit maten er. Nå er det kommunene på strekningen Steinkjer-Stjørdal som merker det største rovdyrspresset i nordre del av Trøndelag.

Miljødirektoratet sa på konferansen på Hamar tirsdag at det har vært store tap av sau og lam til bjørn i fjor sommer på de aktuelle områdene.

Skadeutsatt

Silje Heggdal Sjøvold sier i pressemeldingen at hun er glad for at Miljødirektoratet ønsker å prioritere forebyggende tiltak i Meråker. Av samme årsaker som nabokommunen mener hun at Verdal også burde være en prioritet.

– Verdal og Meråker kommuner har skrevet en felles søknad om midler til sporing av bjørn på vårsnø, og dermed håper jeg begge kommuner får innvilget søknaden.

– Miljødirektoratet peker på at det er skadeutsatte områder fra i fjor hvor det er aktuelt å ta ut bjørner på vårsnø. Når Verdal faktisk er det mest skadeutsatte området, bør det egentlig ikke være noen tvil om at også Verdal må prioriteres, sier Sjøvold.