Venstre-topp:– Jeg frykter for rovdyrene med et nytt flertall

– Jeg frykter for rovdyrenes framtid med et nytt flertall. Med et rekordsterkt Sp og et Ap som konkurrerer om å være mest rovdyrfiendtlig. Da risikerer vi at økningen vi har av for eksempel ulv, med 115 ulver som vi har i dag, går tilbake til situasjonen under de rødgrønne, med 20 ulver og ett eneste valpekull.

Det sa stortingsrepresentant Guri Melby, da hun tok ordet under en demonstrasjon for ville dyr i Norge foran Stortinget, arrangert av Noah lørdag.

Melby begrunnet sin frykt ved å peke på hva Ola Elvestuen (V) får til som Klima- og miljøminister.

– Han er i mindretall i regjering og i mindretall i Stortinget. Likevel har langt flere klagesaker om rovdyr i departementet blitt omgjort til rovdyrenes beste med Ola som minister, mye oftere enn under de rødgrønne, sa hun.

50 Sp-forslag om rovdyr

Melby har telt seg fram til at Senterpartiet siden 2013 har fremmet 50 rovdyrfiendtlige forslag.

– Dette er forslag som går ut på å bruke drone for å jakte på ulv, som går ut på at det er nærmest fri jakt på ulv. Nå har de altså fått en konkurrent i Ap om å være mest mulig rovdyrfiendtlig. Gang på gang forsøker de å presse regjeringen til å skyte flere rovdyr.

SV og Ap avviser ny politikk

Stortingsrepresentant Lars Haltbrekken (SV) avviser at det blir en ny rovdyrpolitikk dersom SV er en del av et rødgrønt flertall.

– Nei, det har hun ikke rett i. Det er ikke noen tvil om at SV og Senterpartiet er veldig uenig i rovdyrpolitikken, akkurat som Venstre og Fremskrittspartiet er det. Vi har tidligere klart å regjere også med Sp og tatt vare på rovdyrene. Det kommer vi selvsagt til å gjøre framover også. Her er utfordringene de samme på begge sider av politikken. Guri Melby må ha med seg at det har vært gitt ganske mange fellingstillatelser på de store rovdyrene de siste årene.

Heller ikke stortingsrepresentant Åsmund Grøver Aukrust (Ap) ser noen grunn til at rovdyrpolitikken skal endres med et nytt flertall.

– Det er et veldig spesiell påstand, for rovdyrpolitikken er basert på enighet, i flere forlik mellom flere partier, nettopp for at det ikke skal bli svingninger fra den ene til den andre siden. Problemet er et Elvestuen ikke har fulgt opp forlikene på en god måte. De presenteres på en måte som gjør at konfliktnivået har eskalert.

Sp: Behov for ny politikk

Stortingsrepresentant Geir Pollestad (Sp) sier han håper at et nytt flertall betyr en ny rovdyrpolitikk.

– Det er det definitivt behov for, fordi Høyre, Frp og KrF har gitt Venstre for mye gjennomslag i rovdyrpolitikken. Vi ønsker å ha en rovdyrpolitikk som reelt balanserer hensynet til husdyr og rovdyr, i motsetning til i dag, hvor hensynet til rovdyrene oftere vinner og hensynet til bygdene taper.

– Ap og SV sier det ikke er grunn til å spå store endringer i rovdyrpolitikken?

– Sp ønsker en klar omlegging. Vi er overrasket over at Høyre, KrF og Frp har akseptert at Venstre får gjennomslag i rovdyrpolitikken. Så blir det styrkeforholdet mellom partiene som avgjør hvor mye av vår rovdyrpolitikk vi får gjennomslag for.