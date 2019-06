Vel mat etter sesongen

– Det er vel verdt å følgje med på det som dukkar opp i butikkhyllene framover. Viss du nøler for lenge, kan du fort gå glipp av nokre av dei beste ingrediensane i året.

Kokk Joachim Lindgren står på kjøkkenet hos Statholdergaarden i Oslo, ein av sju restaurantar i landet med stjerne i Michelin-guiden. I 2017 vart Lindgren kåra til Årets grøne kokk, ein tittel han fekk saman med kollega Nina Kristoffersen i same restauranten. Det er fire timar til den første serveringa for kvelden idet teamet preparerer eitt av høgdepunkta på forsommaren: grøn asparges frå øya Hvasser i Vestfold. Aspargesane skal kombinerast med løyrom, quinoa, stjerneløk og squash – som éin av fjorten rettar på smaksmenyen denne kvelden.

– Det flotte med norske grønsaker i høgsesongen er at dei i stor grad kan tale for seg sjølve på tallerkenen, seier Lindgren.

Forbruket dobla på 50 år

Nordmenn et mykje meir frukt og grønsaker enn dei gjorde før. På berre ti år har forbruket gått opp 24 prosent, og går ein tilbake til 1960, er auken heile 50 prosent. Men ifølgje tal frå Landbruksdepartementet stammar berre rundt halvparten av grønsakene og så lite som 6 prosent av frukta og bæra frå norske jorde, skogar og gartneri. Trass i dette hevdar Lindgren at det har skjedd eit skifte i restaurantbransjen dei siste åra.

– Viss du går tilbake 20 år i tid, tenkte mange kundar at importert var det same som eksklusivt. Vi merkar no ei aukande interesse for råvarer frå Noreg og historia som følgjer med kvart produkt, seier han.

I perioden mai til oktober kjem dei norske sesongvarene som perler på ei snor. For mange av dei, meiner Lindgren, er både smaken og kvaliteten betre enn hos dei tilsvarande produkta som er importerte frå utlandet. Lysforhold, temperaturar og jordsmonn speler inn, og dessutan at varene er ferske takka vere kort reiseveg.

– Den norske aspargesen er eit godt døme, seier han. – Han er både søtare og betre i konsistensen enn det ein typisk har tilgang på resten av året.

Sesongforvirra nordmenn

Gerd Byermoen, kommunikasjonssjef i Opplysningskontoret for frukt og grønt, seier at medvitet rundt sesongane i Noreg var mykje større hos generasjonane før oss.

– Dei siste 40 åra har nordmenn vent seg til at ein får tak i alt av frukt og grønt i supermarknaden året rundt, noko som gjer at mange har mista oversikta over sesongane.

Byermoen understrekar ein annan dagsaktuell grunn til å velje norske produkt:

– Ved å kjøpe norskdyrka råvarer i sesongen bidrar du ikkje berre til å støtte opp om landbruket vårt, men også til å avgrense utsleppa knytt til internasjonal transport.

Fakta Høgsesongkalender for norskprodusert frukt, bær og grønsaker Januar: Beter, crispysalat, edelløk, gulrot, hovudkål, kålrot, kinakål, sellerirot, løk/raudløk, mandelpotet, potet, purre, pastinakk, rotpersille, sjalottløk Februar: Beter, crispysalat, edelløk, gulrot, hovudkål, kålrot, sellerirot, løk/raudløk, mandelpotet, potet, pastinakk, rotpersille, sjalottløk Mars: Agurk, crispysalat, edelløk, gulrot, hovudkål, kålrot, sellerirot, løk/raudløk, mandelpotet, potet, pastinakk, sjalottløk April: Agurk, crispysalat, gulrot, hovudkål, kålrot, løk/raudløk, mandelpotet, potet Mai: Agurk, asparges (grøn), cherrytomat, crispysalat, isbergsalat, klasetomat, mandelpotet, reddik, sommarkål, tomat (vanleg) Juni: Agurk, asparges (grøn), babyleaf, blomkål, brokkoli, brokkolini, cherrytomat, crispysalat, isbergsalat, kinakål, klasetomat, nepe, reddik, rucola, sommarkål, tomatar (vanleg) Juli: Agurk, babyleaf, blomkål, brokkoli, brokkolini, cherrytomat, crispysalat, gulrot, isbergsalat, kålrot, kinakål, klasetomat, nepe, potet, reddik, rucola, sommarkål, stangselleri, squash, sukkererter, tomatar (vanleg), vårløk, bringebær, jordbær August: Agurk, babyleaf, blomkål, brokkoli, brokkolini, cherrytomat, crispysalat, gulrot, isbergsalat, kålrot, kinakål, klasetomat, løk/raudløk, nepe, potet, purre, reddik, rucola, salatløk, stangselleri, squash, sukkererter, tomatar (vanleg), vårløk, bringebær, morellar September: Agurk, babyleaf, beter, blomkål, brokkoli, brokkolini, cherrytomat, crispysalat, edelløk, graskar, gulrot, hovudkål, isbergsalat, kålrot, kinakål, klasetomat, sellerirot, løk/raudløk, mandelpotet, nepe, pastinakk, potet, purre, reddik, rotpersille, rucola, salatløk, sjalottløk, stangselleri, squash, tomat (vanleg), vårløk, eple Oktober: Agurk, babyleaf, beter, cherrytomat, crispysalat, edelløk, graskar, gulrot, hovudkål, isbergsalat, jordskokk, kålrot, kinakål, klasetomat, sellerirot, løk/raudløk, mandelpotet, pastinakk, potet, purre, reddik, rosenkål, rotpersille, rucola, salatløk, sjalottløk, stangselleri, tomat (vanleg), eple November: Beter, crispysalat, edelløk, graskar, gulrot, hovudkål, jordskokk, kålrot, kinakål, sellerirot, løk/raudløk, mandelpotet, pastinakk, potet, purre, rosenkål, rotpersille, sjalottløk, stangselleri, eple Desember: Beter, crispysalat, edelløk, gulrot, hovudkål, jordskokk, kålrot, kinakål, sellerirot, løk/raudløk, mandelpotet, pastinakk, potet, purre, rosenkål, rotpersille, sjalottløk Kjelde: Opplysningskontoret for frukt og grønt