Vegvesenet vil bygge ti kjørefelt på jorde

– Forslaget som veivesenet har fremmet hele veien vil rett og slett rasere området her, med jorder og alt vi har bygget opp. Det vil ikke være driftsgrunnlag igjen, sier Svein Jonassen til Porsgrunns Dagblad.

Statens vegvesen ønsker å bygge et helkryss på jordet tilhørende Rød gård på Ås i Porsgrunn. Krysset vil føre til at ti kjørefelt skal krysse jordet, noe som vil gjøre drift vanskelig.

Tirsdag kveld skal politikerne ta et valg om det blir et helkryss over jordet, eller om de skal ha to halvkryss på to ulike steder. Det vil ifølge Jonassen kunne gjøre det mulig å fortsette driften.

– Det vil ta beitemark og gjøre ting noe vanskeligere for oss, men sammenlignet med forslaget om helkryss så er to halve kryss en helt annen verden. Da er vi sikre på at vi skal klare å drifte gården videre, sier han til avisa.

Veien er en del av utbyggingen av riksvei 36. Jonassen mener veien vil havne nærme gjødselkummen hans og at hele jordet vil bli bare veier. Bonden driver med kyr, og bruker jordet til å produsere fôr til dyra.

Saken skal tirsdag kveld opp i utvalg for miljø og byutvikling.