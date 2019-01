Vedum: – De som lever med å ha ulv så tett innpå seg, føler seg umyndiggjort

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum sier at folk føler det at regjeringen overprøver Stortingets ulvetall går utover deres livskvalitet.

– De som lever med å ha ulv så tett innpå seg, føler seg umyndiggjort av dem som sitter på regjeringskontorene sine langt unna hverdagen til dem som faktisk blir berørt av politikken de fører, sier han.

Folk kommer langveisfra, de er veldig innbitte, sa leder Erling Aas-Eng i Hedmark Bondelag til NTB før aksjonen.

– Vi opplever at regjeringen og klima- og miljøministeren ikke forstår helt hvilke følger det har for oss som lever i områdene hvor ulven er. Vi vil ikke fjerne ulven, men vi kan ikke ha fri vekst av ulv. Det får ganske store konsekvenser når ulveantallet øker. Dette så vi sist i sommer, blant annet i Nord-Østerdalen, hvor over 800 sau ble drept. Det er en forferdelig belastning for folk som har gått hele sommeren og lett etter sau som enten er drept eller skadd, sier han.