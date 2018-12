Varslingssystem for reinsdyr prøves ut i Norge

Det er universitetet i svenske Umeå som leder et prosjekt med å få på plass et varslingssystem for reinsdyr i trafikken.

Systemet går ut på at dyrene utstyres med en sender som kobles mot blinkende lys på stolper langs veien når de kommer i nærheten av hverandre.

Hvert år dør mer enn 2.000 reinsdyr i trafikken, melder svenske P4 Norrbotten.

Systemet har allerede vært under utprøving et par års tid både i Sverige og Norge, men er blitt forsinket og er ennå ikke klart til å innføres. Nå skal en siste testperiode starte på Saltfjellet i Nordland.

– Enn så lenge er ikke teknikken moden for å brukes fullt ut, sier prosjektleder Johannes Karlsson ved universitetet.

Han sier det er stor interesse for slik varsling og viser til at resultatene så langt har vært gode.

