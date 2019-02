Varmeste sommer noensinne i Australia

– Etter rekordvarme i desember og januar, kommer det ikke som noen overraskelse at dette blir den varmeste sommeren som noen gang er målt, sier Andrew Watkins, som har ansvar for langtidsprognoser ved Australias meteorologiske institutt.

Torsdag er den siste sommerdagen på den sørlige halvkule, og de offisielle tallene kommer først dagen etter. Likevel er det allerede klart at gjennomsnittstemperaturen for de tre sommermånedene er over 2 grader høyere enn normalt.

Tørt

Det har også vært mindre nedbør denne sommeren, og meteorologene ser ingen ende på den ekstreme tørken som har rammet store deler av landet.

– Det ser dessverre ikke ut til at vi kommer tilbake til normalnedbør eller mer i en rekke områder denne høsten, sier Watkins.

Januar var den varmeste måneden som noensinne er målt i Australia, med gjennomsnittstemperatur for hele landet på over 30 grader hver dag. Hetebølgen har ført til at over en million fisk har dødd i landets største vassdrag, Samtidig har skogbrannene – som oppstår hyppig om sommeren i de tørre områdene i sørøst – spredd seg dypt inn i de tropiske delene lenger nord.

Dyrelivet rammet

Samtidig som det har vært svært tørt i store deler av Australia og temperaturer langt opp på 40-tallet mange steder, har det også vært enorme nedbørsmengder i delstaten Queensland.

Både tørke og flom har rammet dyrelivet hardt – både husdyr og ville dyr.

