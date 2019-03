USA beskylder britene for «drittslenging» om amerikansk kjøtt

I et intervju med The Telegraph tar Woody Johnson til motmæle mot skrekkhistorier om «klorvasket kylling» og «hormonstint storfekjøtt». Han sier amerikansk mat er trygg og mener begrepene og historiene villeder det britiske folket.

Den lite flatterende omtalen av særlig amerikansk kjøtt har tiltatt etter hvert som brexit nærmer seg og britene forbereder seg på å forhandle sine egne frihandelsavtaler, blant annet med USA.

Landbruksmuseum

– Dere presenters for et falskt valg mellom å holde dere til EU-direktiver eller blir oversvømt av amerikansk mat av dårlig kvalitet. Misvisende og opprørende betegnelser som «klorkylling» og «hormonkjøtt» brukes til å stille amerikanske bønder i et dårlig lys. Det er på tide at noen tar bladet fra munnen og sier hva dette her er: en drittpakke, sier ambassadøren.

Johnson sier amerikanske produsenter bruker vitenskapelige og teknologiske verktøy for å skaffe mat til en voksende verdensbefolkning, i motsetning til EU, som han omtaler som et «landbruksmuseum».

Dyrevelferd

Klorkylling – eller rettere sagt klorbehandlet kylling – viser til hvordan slaktede kyllinger vaskes for å fjerne bakterier. Praksisen er vanlig i USA, men forbudt i EU. På spørsmål om det blir åpnet for import av slik klorvasket kylling etter at Storbritannia er ute av EU, har miljøminister Michael Gove sagt at det er uaktuelt. Han sier landet ikke «utvanne vår standard for dyrevelferd» for å oppnå en handelsavtale.

Også det britiske bondelaget er bekymret for den amerikanske praksisen. Leder Minette Batters benekter ikke at klorbehandlet kylling og hormonbehandlet oksekjøtt er trygt, men sier andre faktorer spiller inn.

– Forbrukerne her i landet har satt høye krav til dyrevelferd og vi har oppfylt dem. Mattrygghet er viktig, men vi har hele tiden sagt at «produsere du mat som oppfyller våre krav, så har vi en handelsavtale».

Å slippe inn klorvasket kylling vil være en direkte trussel mot nasjonens helse. Det gjør meg kvalm, på så fordømt mange måter. Matjournalist Jay Rayner

– Gjør meg kvalm

Matjournalist Jay Rayner svarer på ambassadørens kritikk i The Guardian og sier Storbritannia bør be Johnson «dytte klorkyllingen sin opp et visst sted». Han mener metoden ikke er god nok for å sikre forbrukerne mot potensielt farlige bakterier.

– I motsetning til det han sier, så er det de driver med risikabelt. En studie ved Universitetet i Southampton viser at klorvasking ikke fjerner patogener. Studien ble riktignok gjort på grønnsaker, men en av forskerne fortalte meg at resultatene gjelder for kylling også, sier Rayner.

– Vi vet brexit er fullt av ulemper, men å slippe inn klorvasket kylling vil være en direkte trussel mot nasjonens helse. Det gjør meg kvalm, på så fordømt mange måter.

