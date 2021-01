Undersøkelse: Mangel på arbeidskraft bøndenes største koronabekymring

Det viser en undersøkelse Sentio har gjort for Frende Forsikring om følgene koronaviruset har for jordbrukssektoren.

Helt siden regjeringen innførte strenge tiltak i hele landet 12. mars i fjor, har det vært utfordringer med å skaffe utenlandsk arbeidskraft. Flere frykter i fjor at de måtte klare seg en sesong uten sesongarbeidere fra EØS eller fra tredjeland (land utenfor EU). Den gangen ble det funnet løsninger mellom næringen og regjeringen.

Strenge innreisekrav

Nylig ble kravene ytterligere skjerpet inn, og i praksis er grensen stengt for arbeidsinnvandrere de to neste ukene. Regjeringen har også varslet om strengere innreisereiserestriksjoner utover dette. For bøndene skaper dette usikkerhet foran sesongen.

– Bøndene er bekymret for tilgangen på arbeidskraft. Det er vrient å få inn de samme folkene som tidligere. Bøndene uttrykker også bekymring for at arbeidere skal bli syke, for reiserestriksjoner og karantenetider, sier Øystein Øren som er produktsjef med ansvar for landbruk i Frende Forsikring i en pressemelding.

Nationen har tidligere fortalt at Gartnerhallen, Norges største aktør innen produksjon av frukt, bær, grønnsaker og potet, har arbeidet opp mot myndighetene for å finne løsninger på sesongarbeiderproblematikken. Gartnerhallen eies per i dag av 1030 frukt- og grøntprodusenter.

Produsentene er blitt oppfordrer til å bruke nordmenn i åkeren av norske myndigheter, dernes arbeidere fra EØS.

Kjent problematikk for Bondelaget

1000 som jobber innenfor jordbrukssektoren i Norge er spurt i undersøkelsen. Norges Bondelag sier de har merket den samme frykten.

– Noe av det vi har jobbet mest med under pandemien er sektorene som er avhengige av tilgang på utenlandsk arbeidskraft. Det er viktig å finne gode løsninger for næringene som har behov for utenlandsk arbeidskraft, som grøntnæringa, sier Astrid Solberg, som er organisasjonssjef og beredskapsleder i Norges Bondelag.

– Når fremtiden ikke er like sikker som tidligere er det vanskelig for bøndene å ha sikkerhet for årets inntekt og gjøre store investeringer, sier hun.

Frykter å bli syke

En annen bekymring blant bøndene er selv å bli syk.

– Bøndene er redde for hvor alvorlig koronasykdom de kan få og om de får tak i avløser. Mange jobber alene og er helt avhengig av å jobbe selv for å få levert det de skal. Uten dem stopper det gjerne helt opp, sier Øren i Frende.

På den positive siden kan flere av bøndene fortelle at de har merket økt etterspørsel etter produktene de leverer.

– Matproduksjonen har stort sett gått som før. Mindre grensehandel har gjort sitt til at etterspørselen har økt for mange produsenter av melk og kjøtt. Blant annet er overskuddslagrene på svinekjøtt nå tomme, sier Astrid Solberg.

– Mange har fått øynene opp for hvor viktig norsk landbruk er for matsikkerheten. Det er en trend vi håper varer ved, sier Øystein Øren i Frende.