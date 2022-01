Ulovlig minkfarm oppdaget i Danmark etter anonymt tips

Etter et anonymt tips i forbindelse med håndteringen av et pågående fugleinfluensautbrudd i Midtjylland i Danmark, oppdaget det danske mattilsynet, Fødevarestyrelsen, en minkfarm. Her fant de rundt 230 mink og 60 rev som ble holdt i bur.

Det har ikke vært lov å holde mink i Danmark fra og med 29. desember i 2020, med mindre det dreier seg om hobbyhold av mink og maksimalt fem mink.

Saken er omtalt av flere danske medier etter en pressemelding fra Fødevarestyrelsen.

Ifølge Fødevarestyrelsen vil eieren av minkfarm bli politianmeldt. De opplyste i slutten av desember at dyrene vil bli avlivet og at de vil beordre eieren om å omplassere revene eller avlive dyrene.

Funnet skjedde kun dager etter at det danske mattilsynet fant 126 ulovlige mink hos en minkavler i Vest-Jylland. Dyrene ble avlivet på stedet og eieren ble politianmeldt.