Tviler på om melkekua blir værende etter sommeren

Skjebneoppgjøret Heidrun Kjøre Bugten (35) og Lars Johan Einan (39). Bor i Stjørdal, Trøndelag. Produserer 110 tonn melk på 18 melkekyr.

Stjørdal: For Heidrun Kjøren Bugten og ektemannen Lars Johan Einan blir årets jordbruksoppgjør et skjebneoppgjør.

De siste par åra har de telt på knappene, tegnet fjøs, regnet på driftsplaner og hatt dype samtaler om hva som egentlig er viktig her i livet.

Drømmen er å kunne være bønder, men ikke for enhver pris.

– Årets jordbruksoppgjør blir et være eller ikke være for oss. Vi står foran store investeringer hvis vi skal kunne oppfylle løsdriftskravet. Det er imidlertid ikke aktuelt å ta opp millioner av kroner i gjeld, hvis ikke lønnsomheten er til stede, sier Bugten.

– Det er trist, men vi kan rett og slett ikke produsere mat på dugnad, sier melkeprodusenten.

Hun forteller at den pressede økonomien er et tilbakevendende tema når bønder møtes nå for tida.

– Veterinæren vår sier at selv bønder som aldri har klaget før, klager nå. Økonomien er krevende både for de av oss som står foran investeringer og for de som allerede har investert og driver stort.

Tok andre utdannelser

Gården ekteparet driver har vært i familien i fire generasjoner. Einan er eldst av fire brødre. Selv om han tok ingeniørutdannelse og har jobbet mange år som landmåler, var drømmen alltid å kunne leve av bondeyrket. Da han møtte Bugten på nettet og det viste seg at hun hadde samme drømmer, virket framtidsdrømmen oppnåelig.

– Jeg er vokst opp i villa på Ørlandet, men har alltid vært interessert i ku. Jeg begynte å gå i fjøset til naboen da jeg var ti år og jobbet som avløser i mange år, sier Bugten.

Husdyrinteressen førte henne hele veien til en mastergrad i husdyravl på NMBU på Ås. Nå jobber hun 80 prosent stilling som avlskonsulent i Norsvin, i tillegg til å bidra i gårdsdrifta.

At både Bugten og Einan har hatt mange år i arbeidslivet før de overtok gården, gjør det lettere for ekteparet å sammenligne bondetilværelsen med livet utenfor.

De mener at både lønnsomheten og velferdsordningene må styrkes, hvis unge folk skal ønske å satse på et liv som matprodusenter.

– Det er veldig mye mer krevende å være syk, være i foreldrepermisjon eller ta ferie når man driver gård. Man er omtrent avhengig av kårkaller som arbeider gratis. Avløsertilskuddet dekker 35 dagers avløsning. Det er svært lite sammenlignet med fem ukers ferie og fri hver helg og alle røde dager, sier Bugten.

I tenkebåsen

Ekteparet har brukt mye tid på å vurdere ulike scenarioer det siste året. De har tegnet fjøsløsninger, snakket med ulike rådgivere og spurt seg selv hva som egentlig er viktig her i livet. Ofte føles det som en kamp mellom fornuft og følelser.

– Hjertet mitt sier at vi bør bygge uansett, men Lars Johan er flinkere til å holde hodet kaldt, oppsummerer Bugten.

Selv om magefølelsen sier at et liv uten ku er et fattigere liv, må det mye kreativ bokføring til for å få regnestykket med nytt fjøs til å gå opp.

– Det føles som noe er veldig feil når vi tjener så lite at vi kvalifiserer til redusert betaling i barnehagen, sier Bugten.

Heidrun Kjøren Bugten Det er trist, men vi kan rett og slett ikke produsere mat på dugnad.

Det var med blandede følelser hun leverte inn dokumentasjonen.

– Vi føler oss jo slett ikke fattige. Vi er heldige som bor på en så fin plass. Siden vi ikke har satt oss i gjeld ennå, har vi fremdeles et valg. Det er verre for dem som har millioner i gjeld og sånn sett ikke har noe annet valg enn å fortsette, sier Bugten.

– Inntektsgapet må dekkes

Ekteparet er klare på at høy inntekt ikke er det viktigste er i livet. De synes likevel det er vanskelig å akseptere at bønder skal operere på en helt annen skala enn resten av samfunnet.

– Siden jeg er ingeniør, sjekket jeg lønnsstatistikken for ingeniører her i Trøndelag med ti-femten års erfaring. Den viste en gjennomsnittslønn på rundt 800.000 kroner. De tre årene jeg har vært heltidsbonde har jeg hatt skattbar inntekt på mellom 70.000 og 90.000 kroner. Forskjellen er så enorm, sier Einan.

Nøysom utbygging

Fjøset på gården er et båsfjøs fra 1984. Det har 18 båser og er tilpasset en kvote på 110 tonn.

Etter at ekteparet tok over gården 1. januar 2019, bestemte de seg at de ønsket å bygge nytt fjøs med utgangspunkt i det gamle. Planen var å øke til 200 tonn kvote.

– Vi ønsker ikke å drive større enn at vi rekker over alt arbeidet selv. Vi ønsker også at drifta skal være tilpasset gårdens ressursgrunnlag, forteller ekteparet.

De så for seg en nøysom ombygging i to faser, med totalramme på 3,5 millioner kroner.

Sammen med økonomi-rådgiver i Tine, Geir Roar Moseng, satte de opp et regnestykke, som viste at prosjektet var liv laga.

Reviderte driftsplanen

Den første fasen skulle koste rundt 1,5 millioner kroner pluss store mengder egeninnsats.

I januar 2021 søkte ekteparet om 750.000 kroner i generasjonsskiftetilskudd fra Innovasjon Norge.

De fikk innvilget tilskudd på 500.00 kroner og Bugten og Einan så for seg å starte byggeprosessen samme høst.

Da høsten kom, tok bøndene nok en gang kontakt med økonomi-rådgiveren i Tine. Målet var å forsikre seg om at regnestykket fremdeles stemte.

Det gjorde det ikke. Nå viste driftsplanen røde tall. Alt fra byggevarer til gjødsel, kraftfôr, diesel og strøm var blitt dyrere.

Økonomirådgiveren sa rett ut at han ikke ønsket å lede dem ut i et økonomisk uføre og at han anbefalte dem å sitte stille i båten.

– Det var skikkelig nedtur å få den beskjeden. Samtidig er vi takknemlige for at han var såpass tydelig, sier melkeprodusentene.

Har leid bort kvota

Nå avventer de jordbruksoppgjøret før de tar sitt endelige valg. De har ikke veldig stor tro på at de rammebetingelsene endrer seg så radikalt som de mener er nødvendig.

– Men det er jo lov å håpe, smiler Bugten.

Kvota de leide for å tilpasse seg produksjonsøkning, har de leid videre til en sambygding. Et par høydrektige kviger og ei ku er allerede solgt til andre bønder og tre kuer er sendt til slakt.

– Vi bygget opp besetningen, fordi vi trodde vi skulle utvide. Det tyter det nesten over av kviger i fjøset. Melkekvota er fylt i august, så innen den tid må vi bestemme oss for hva vi skal gjøre. Kanskje kjøttproduksjon på gamle norske storferaser kan være et alternativ, sier bøndene.

Paret har vurdert å fortsette i båsfjøset noen år til, men de synes ikke det er lett å kombinere båsfjøs med familieliv og tre små barn.

– Vi ønsker å kunne delta på både foreldremøter og fotballkamper. Vi ønsker å tilbringe tid med barna våre når de er våkne. At den ene stort sett er alene med barna, mens den andre er i fjøset, er ikke et slikt familieliv vi ønsker oss. Hvis det ikke er økonomi i å renovere fjøset og lage en mer moderne arbeidsplass, er det lite trolig at vi fortsetter som melkeprodusenter, sier bøndene.

Mye står på spill

Bugten og Einar synes utviklingen er trist både for dem selv og for Norge.

– Dette gjelder jo ikke bare oss. Det er mange som sitter med gammelt båsfjøs og lurer på om det er økonomi i å bygge om til løsdrift. Hva gjør det med Norge slik vi kjenner det, hvis produsenter som oss ikke blir med videre? spør Bugten.

– Norge som nasjon må spørre seg selv hva slags land vi ønsker å være. Landbruket skaper store ringvirkninger i form av arbeidsplasser, matsikkerhet og kulturlandskap. Jeg er usikker på om folk skjønner hva som egentlig står på spill, sier melkebonden.