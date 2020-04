TV2-profil Erik Follestad: – Vi kan gå i butikken og kjøpe det vi vil ha, og det tar vi for gitt

Gjennom nett-TV-serien "Follestad melder seg" har Erik Follestad forsøkt seg innen flere av de samfunnskritiske jobbene. Han har vært soldat i Heimevernet, renovasjonsarbeider, butikkmedarbeider og bonde.

– Det ble skrevet om butikkansatte som jobber i disse dager, og hvordan de står på for at alt skal fungere som normalt. Derfor tenkte vi det kunne være interessant å se på en del andre jobber som får samfunnet til å gå rundt, og som gjerne er litt lavtlønnede, lavstatusyrker. Yrker man tar for gitt, men som er utrolig viktig, som jeg kunne prøve for en dag.

I episoden som ble sluppet på TV2 Sumo gratis natt til torsdag, er den tidligere ishockeyspilleren og TV2- og VGTV-profilen med i både fjøs og hønsehus.

Lamming og eggplukking

Den til vanlig så hardbarka TV-profilen får være med på det som for mange er årets vakreste eventyr, lamminga.

– Jeg ble litt usikker, og tenkte at det ikke er noe for meg. Jeg er ikke noe dyremenneske, men det er klart, lam er søte da. Men det var veldig nært, sier Follestad.

Ikke bare ble han satt til å delta i lamminga. Han ble også bedt om å sjekke at lammet lå riktig inne i mors mage.

– Det var ikke noe for meg, men jeg hadde ikke noe valg, jeg måtte bare gjøre som jeg fikk beskjed om. Det å gå inn i sauen for å sjekke var guffent. Jeg klarte ikke å kjenne etter noe, så seksåringen i huset gikk inn og ordnet det for meg. Det er da man skjønner hvor tidlig de er ute med å komme inn i driften, når de kan ha full kontroll på lamminga.

– Noen kaller lamminga vårens vakreste eventyr. Hva tenker du?

– Dette er vårens vakreste øyeblikk to-tre timer etter at de kommer ut av sauen. Akkurat selve fødselen er ikke noe særlig. Jeg må ikke være med på det hele tiden. Det er svært få dyr som er pene når de kommer ut.

Han fikk også testet frykten for høner da han skulle med i hønsehuset.

– Det var ikke noe for meg. Jeg er veldig glad i egg, men ikke fugler og høner. Å gå inn der og bli hakka på, og det var veldig mye høner. Det var ikke noe for meg, sier han, og legger til at han gjerne skulle bodd på gård, men at han da ville lagt driften på noen andre.

– De bør ha en høyere status

Men selv om serien er laget med humor og et glimt i øyet, er det alvor i det hele. Den tidligere landslagsspilleren i ishockey mener det er flere yrker som bør få økt status etter koronakrisen.

– Det er opp til andre å finne ut hva de bør tjene, men de bør ha en høyere status. Det har vært snakket om det i en lengre periode, hvor flinke de som drar på jobb og kriger på er. Jeg håper å kunne vise at det er yrker som går under radaren, og som i disse dager får landet til å gå rundt, sier han, og fortsetter:

– Alt er tilgjengelig for oss. Vi kan gå i butikken og kjøpe det vi vil ha, og det tar vi for gitt. Det er noe jeg ikke har vært flink til å tenke på i hvert fall.

Serien er laget under koronakrisen, med et ønske om å rette oppmerksomheten mot dem som holder Norge i gang. Men for Follestad ble det også flere nye erfaringer under innspillingen.

Spesielt hvordan gårdsdriften foregår overrasket han.

– Det er interessant å se hvordan det fungerer, fordi jeg har tenkt at det liksom går litt av seg selv. At når man har så mye dyr så bare går det av seg selv. Naturen går sin gang, og så ordner mor litt melk og styrer. Men man må jo være på jobb. Man kan ikke være inne og være syk når man driver med de greiene her. Jeg er egentlig ikke noe dyremenneske, men det her syntes jeg egentlig var litt hyggelig, sier Follestad i slutten av episoden. Han utdyper overfor Nationen:

Vil at folk skal spise norsk mat

– Jeg trodde det var maskiner som sto for jobben, men disse var hands on hele tiden. De må passe på at ting går som det skal. I tillegg er hele familien involvert i drifta. Hos familien jeg besøkte var det fem barn pluss mor og far, hvor alle var involvert til alle døgnets tider. Det er et tøft yrke, med mange elementer som spiller inn og mange involverte.

Han slår nå et slag for å spise mer norskprodusert mat.

– Det er hyggeligere og bedre med norsk mat. Det gjelder å støtte opp under den lokale eller i hvert fall norske produsenten. Spesielt i disse tider. Også er kortreist, norsk mat hyggeligere og bedre.