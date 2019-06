TV-dokumentar om svineprodusenter ryster politikerne

I dokumentaren på NRK Brennpunkt vises opptak gjort med skjult kamera over en periode på fem år.

Nortura kommenterer i en pressemelding at de ser alvorlig på det de beskriver som «uakseptable brudd på dyrevelferdsloven».

Svinebonden som er anmeldt, er leverandør til Nortura og involvert i en episode som gjelder kastrering av gris uten bruk av bedøvelse.

– Å melde fra til Mattilsynet er den vanlige rutinen hos oss. Det er de som sitter på kompetansen til å sjekke opp i slike saker. I dette tilfellet er det et direkte lovbrudd. Alvorlighetsgraden her gjorde at vi valgte å anmelde dette til politiet sammen med produsenten selv, sier styreleder Trine Hasvang Vaag i Nortura til Nationen.

Første gang

Bonden vil ikke få levere slaktegris til Nortura mens saken etterforskes av politiet.

– Jeg er bonde selv, og det filmen viser går imot alt jeg står for. Det er vondt å vite at slikt dyrehold finnes hos noen kolleger, selv om det er få. Det er helt uakseptabelt for forbrukerne, for landbruket og ikke minst for dyra selv, sier Vaag videre.

Det er første gang at Nortura har politianmeldt en av sine produsenter.

Til Dagbladet sier administrerende direktør Karina Kaupang i Mattilsynet at dokumentaren viser klare lovbrudd.

– Man ser også holdninger til dyr som ikke er akseptable, og dessverre så ligner dette på forhold vi selv har avdekket på tilsyn, sier hun.

Politikere reagerer

Venstres landbrukspolitiske talsmann André N. Skjelstad skriver i en epost til NTB at han kommer til å ta opp saken med landbruksminister Olaug Bollestad (KrF) og justisminister Jøran Kallmyr (Frp).

– Jeg forventer at landbruksministeren tar dette på dypeste alvor og sørger for en full gjennomgang av dyrevelferden og forholdene hos norske svinebønder, der de som driver på en uakseptabel måte må stå til rette for det, sier Skjelstad, som også antar at det er en sak for politiet og dermed justisministeren.

Annonse

Arbeiderpartiets næringspolitiske talsperson Terje Aasland mener det er behov for hyppigere og mer uanmeldt kontroll. Og at Mattilsynet må sikres ressurser og sterkere virkemidler for å sikre dette.

Nasjonal talsperson og stortingsrepresentant i Miljøpartiet De Grønne Une Bastholm mener vi trenger et nasjonalt permanent dyrepoliti.

– Vi må se på alle virkemidler, som høyere krav til dyrehold, sunnere raser, mer tilsyn og mindre prispress på bonden.

Landbrukspolitisk talsperson for Høyre, Margunn Ebbesen, sier hun rystet etter å ha sett dokumentaren.

– Nå er det viktig at næringen og bøndene rydder opp. Loven er klar på hvordan ting skal gjøres, så her er det klart at det må ryddes opp. Vi må også se på hvordan tilsyn gjennomføres, og om det skal gjøres noen endringer, sier Ebbesen til NTB.

Næringen reagerer overfor filmselskapet

Onsdag kveld sier bonde Jonny Thu til NRK at han har anmeldt filmselskapet Piraya Film og Norun Haugen som filmet med skjult kamera til politiet.

– Jeg har anmeldt henne for brudd på dyrevelferdslovens paragraf fire og fem som handler om hjelpeplikt og varslingsplikt. Jeg har også anmeldt henne for aktiv dyremishandling, noe hun selv har erkjent.

Norsvin-leder Bjørn Ståle Bekkeheien reagerer på bruken av skjult kamera og sier at han er imot metodene som er brukt.

– Å gå inn i et fjøs, eller et hjem, eller et annet sted, med skjult kamera og skjult mikrofon, er det verste et menneske kan bli utsatt for, sier Bekkeheien til NRK.

– Overraskende

Kommunikasjonssjef Lise Boeck Jakobsen i Norges Bondelag sentralt sier at flere av scenene i dokumentaren kommer overraskende på dem.

– De skjulte opptakene er avsluttet i 2016. Før det og i ettertid er det jobbet mye med dyrevelferd i næringen, sier hun.

Jakobsen understreker samtidig at det som vises i dokumentaren er uakseptable handlinger og at Bondelaget ikke kan støtte bønder som har slike forhold.

Det er det prisbelønte filmselskapet Piraya Film som har laget dokumentaren.