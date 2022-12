Tusvik & Tønne til angrep på dyrevelferden på norske gårder

De kjente komikerne Sigrid Bonde Tusvik og Lisa Tønne har gjennom en årrekke hatt podkasten «Tusvik & Tønne», som nylig ble flyttet til Schibsteds podkastplattform Podme.

Profilenes podkast har vært blant de mest populære podkastene i landet i over 10 år.

I den siste episoden før jul diskuterer komikerne dyrevelferd i forbindelse med innkjøp av ribbe. Tønne forteller at hun ikke kjøper vanlig ribbe fra kjøttprodusentene som selges i dagligvarekjeden.

– Jeg støtter ikke … eh.. jeg har griseintoleranse. Jeg har intoleranse for hvordan purkene blir behandlet i dette landet, sa Tønne.

– Det er jeg enig i. Det finnes jo noen griser som har det ganske bra, modererer Tusvik før Tønne bryter inn.

– Ikke fra Gilde og den gjengen der, nei. Det finnes ikke. De purkene ligger på betonggulv og blir inseminert i det sekundet de slipper et altfor stort kull. Du presser de så hardt biologisk, svarer Tønne.

Komikerne mener det ikke bør være særlig dyrt at purkene ligger på mykt underlag.

Må delta i dyrevelferdsprogram

Nationen har spurt om Tusvik og Tønne kan utdype kritikken, men komikerne har ikke besvart forespørselen.

Nortura, som står bak merkevaren Gilde, sier til Nationen at bønder som leverer til Gilde-merkevaren og kjøtt merket med Nyt Norge-merkingen må delta i dyrevelferdsprogrammet for svin. Utover det ønsker ikke Nortura å kommentere saken.

Dyrevelferdsprogrammet stiller krav om systematisk dokumentasjon og regelmessige veterinærbesøk, loggføring av håndtering av sjukdom og skadde dyr, tettere oppfølging fra slakteriene og økonomiske sanksjoner ved avvik fra kravene.

Ku og kalv

I samtalen diskuterer Tusvik og Tønne også en nyhetssak om norske bønder som praktiserer at ku og kalv får gå sammen i melkeproduksjon.

– Det er faen meg så trivelig, sier Tusvik.

Hun foreslår at bonden som lar ku og kalv går sammen får reise rundt til andre bønder for å lære andre om at de får praksisen til å fungere.