7000 samlet til ulvemarkeringer i flere byer

Siri Martinsen i NOAH opplyser overfor Nationen at det var om lag 6000 som fylte plassen utenfor Stortinget i tillegg til om lag 1000 frammøtte i de andre byene som arrangerte demonstrasjoner.

Ulvemarkeringene fant sted utenfor Stortinget og i Fredrikstad, Elverum, Trondheim, Bergen og Kristiansand.

Det ble holdt appeller fra fagfolk, sentrale politikere, folk fra ulvesonen og organisasjoner som WWF, Naturvernforbundet og Greenpeace.

Utenfor Stortinget hadde de frammøtte en rekke bannere og plakater med påskriften «La dem leve», «Stopp utryddingspolitikken», «En del av Norge» og «Livet er for alle». Det var dessuten plassert ut en rekke pappfigurer av ulver.

Fakkelrester

På bakken under føttene til de frammøtte lå restene etter faklene fra tirsdagens demonstrasjon, der tusenvis av ulvemotstandere fra hele landet viste sin misnøye med regjeringen. Ulvemotstanderne mener regjeringen ikke følger opp rovdyrforliket fra Stortinget og lar for mange ulv leve i norske beiteområder.

Blant dem som lørdag holdt appell utenfor Stortinget, var Nemi-skaper Lise Myhre, NOAH-leder Siri Martinsen og stortingsrepresentant Arne Nævra (SV).

– Vi må ikke bygge opp under synet om at det er 100 prosent uenighet mellom distrikter og byer, for det er det faktisk ikke. Jeg har aldri opplevd et politisk felt hvor det er større avstand mellom følelser og fakta enn i denne debatten, sier Nævra til NTB.

– Absurd politikk

Det var organisasjonen NOAH for dyrs rettigheter som arrangerte ulvemarkeringene. I forkant hadde 2.700 personer meldt på arrangementets Facebook-side at de ville delta, mens 8.500 personer meldte at de var interessert.

Lørdagens demonstrasjon skjedde samtidig som regjeringsforhandlingene på Hadeland nærmer seg slutten, og NOAH-lederen uttrykker håp om at regjeringen forandrer kurs i ulvesaken.

– Vi forventer at politikerne snart innser at den politikken de fører mot truede dyr i Norge, er ganske absurd. Flertallet ønsker ulv og andre rovdyr i norske skoger og har en positiv holdning til disse dyrene. Politikerne kan ikke lenger styre politikken sin etter rike grunneiere, sier Martinsen til NTB.