Turist kastes ut av Australia etter å ha blitt tatt med svinekjøtt i kofferten

En 45 år gammel kvinne fra Vietnam blir den første som får sitt turistvisum inndratt etter at Australia i april innførte nye, strengere regler for innføring av mat og landbruksprodukter.

Det melder den australske nyhetskanalen ABC.

De nye karantenelovene åpner blant annet for å oppheve eller avkorte oppholdstillatelser og visum i Australia av biosikkerhetsårsaker, inkludert smugling. De er innført for å hindre den svært smittsomme og for svin dødelige sykdommen afrikansk svinepest i å spre seg til australske besetninger.

Ifølge ABC fant australske "biosikkerhets-betjenter" en anselig mengde smuglermat i kvinnens bagasje. I tillegg til 4,6 kilo svinekjøtt - noe rått, noe bearbeidet - skal de ha funnet et halvt kilo rå egg, frukt og hvitløk, og en kilo hver av vaktel og blekksprut.

Opprørte svinebønder

Margo Andrae, administrerende direktør i den australske svineprodusentorganisasjonen APL, er positiv til myndighetenes innsats.

– Departementet har gjennomført tester de siste to ukene. I den toukersperioden var det 157 beslag av til sammen 418 produkter, og nesten 49 prosent av de produktene hadde afrikansk svinepest, sier Andrea til ABC.

Hun sier hun er opprørt over hvor slepphendte noen mennesker er med matsikkerheten.

– Jeg er rasende over at noen tror de kan ta ti kilo med svineprodukter i kofferten og ikke tollerklære det, og sette en hel industri til 5,3 milliarder dollar i fare (5,3 milliarder australske dollar er ca. 33 millliarder kroner, journ.anm.), sier Andrae.

Massedød blant svin

Ifølge analysefirmaet Mecardo skal så mye som en fjerdedel av verdens svinebestand være utryddet som en følge av svinepesten. I en pressemelding ber Australias landbruksminister Bridget McKenzie om forståelse for de strenge mottiltakene.

– Biosikkerhetstruslene landet vårt står overfor er virkelige, og kan være ødeleggende for alle australiere. Vi har betydelige sykdommer som afrikansk svinepest på dørstokken, og en sentral vei for denne og andre trusler til Australia, er via internasjonale passasjerer som tar med seg risiko-gjenstander, sier McKenzie i pressemeldingen.

– Utrolig

McKenzie sier hun også er sjokkert over hvor mye kjøtt folk fortsatt prøver å ta med seg inn i Australia.

– Midt i hva som potensielt kan være det største dyresykdomsutbruddet verden har sett, er det utrolig at noen bevisst ville ta med seg svineprosjekt over grensa vår.

Kvinnen som hadde med seg maten, er nå utestengt fra Australia i tre år.