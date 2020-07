Turgåere lukket ikke porten til beitet – to kuer ramlet i gammel brønn

Det var tirsdag at Frida Årseth og faren Terje i Bindal på Helgeland i Nordland merket at det manglet to kyr som ikke var kommet inn fra beitet. Vanligvis pleier alle kyrne å komme tilbake til gården på morgenen, men denne dagen var to av kyrne borte.

Begge kyrne var nær termin, og familien hadde kanskje trodd at kyrne hadde gått bort for å kalve. De satt i gang leting på beitet, uten å finne de to kyrne Sofie og Petra.

– Det vi så var at grinda på skogsbeitet var åpen. Noen har glemt eller ikke brydd seg om å stenge grinda når de har tatt stien gjennom beitet og opp på fjellet. Kyr er veldig nysgjerrige dyr og går gjerne for å utforske nye områder, men vil på et punkt bli stressa og begynne å lete etter flokken sin hvis de kommer bort fra den, forteller Frida Årseth.

Ble funnet i brønn

Dermed startet en leteaksjon utenfor beitet, og til slutt hørte de en lyd. De fulgte lyden, og fant de to kyrne liggende i en gammel brønn.

– Jeg ble fort uvel av tanken på at de kunne ha kalvet, og muligheten for å finne en død kalv ned i brønnen. Kyrne var tydelig utmattet, og det var langt fra enkelt å få de opp. Det tok over en time, med både muskelkraft og traktorhjelp. Petra var så utmattet at hun segnet om kort tid etter hun kom seg opp, og vi fikk henne ikke med oss hjem før fem timer senere, forteller Årseth.

Hun ønsker ikke å tenke på hva som kunne skjedd dersom de ikke hadde funnet de to kyrne.

– Det har jeg ikke tenkt på og kommer ikke til å tenke på. Det går aldri mer enn 12 timer mellom opptelling av alle.

– Dette er et skogsbeite som kyr har beitet på i flere tiår, og det har aldri skjedd verken ulykker eller at folk har gått fra grinda åpen før. Det er ikke en sti som er merket eller kjent for turister, så den er vanligvis ikke veldig mye i bruk.

– Husk å stenge grinda etter dere

Kua Petra kom seg unna hendelsen uten store skader, mens Sofie fikk et stort kutt på beina, hvor det er begynnende infeksjon. Dyrlege måtte tilkalles og hjelpe kua.

– Hun har fått sydd de som var mulig å sy, og er nå på antibiotikakur. Rett etter dyrlegen dro, startet hun fødselen. Sannsynligvis på grunn av påkjenningen tidligere på dagen. Ulykken forårsaket sannsynligvis også en feilstilling på kalven (hodet lå feil vei), noe som gjorde at kalvingen tok lang tid og dyrlegen måtte komme tilbake for å hjelpe. Heldigvis gikk det bra med kalven, forteller Årseth.

Hun håper nå at Sofie blir frisk, og at også Petras kalv klarer seg.

Ulykken kunne vært forhindret dersom turgåerne hadde lukket grinda. Mange turveier og stier rundt om i landet går gjennom beiter, og Årseth kommer med en helt klar oppfordring til personer som bruker grinda på beiter:

– Husk å stenge grinda etter dere, det er veldig viktig.