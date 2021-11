Trygve (11) teller ned til han skal overta gården

– Jeg trives med gårdslivet fordi det alltid er noe å finne på. Jeg har stor plass til å gjøre alt mulig, og jeg liker at jeg alltid har mange dyr rundt meg, sier Trygve.

– Jeg er veldig interessert i maskiner og utstyr, så det passer fint at jeg kan kombinere gårdslivet med maskinkjøring. Jeg synes også at det er kult at vi kan lage klær av ulla til sauene, forteller den unge bonden.