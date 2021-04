Tror rev tok drektig geit – forsker har ikke vært borti lignende

Tirsdag morgen denne uken ble Hilde Westeng Olsen og Ken Olsen på Bondegården i Råde i Østfold møtt av et trist syn da de skulle slippe hestene ut på beitet.

Ute på beitet fant de en død geit. Den ene siden av hodet, kjevebeinet og store deler av halsen var spist av. Angrepet må ha skjedd på natta eller tidlig om morgenen.

– Akkurat nå hadde vi bare den ene geita og en geitebukk på gården. Det som er ekstra trist er at geita var høydrektig og ventet geitekillinger hvert øyeblikk, sier en fortvilt Ken Olsen til Nationen.

Hestene og geitene deler beite på dagtid. Om kvelden setter de hestene inn på stallen, mens geita og bukken får være igjen ute i husene sine på beitet.

– Jeg tør ikke tenke på hva som hadde skjedd hvis dette hadde skjedd på dagtid. Vi har en mini-shetlandsponni som ble født 12. mars, grøsser bonden, som har drevet besøksgård i 30 år.

Det var avisa Demokraten som omtalte saken først.

– Naboen hørte lyder som minnet om en ku som rauter

Olsen hørte ingen mistenkelige lyder fra jordet natt til tirsdag. Beitet ligger et stykke fra huset, og soverommet ligger på motsatt side.

Geitebonden forteller derimot at han har en nabo som hørte noen merkelige lyder rundt klokken 24 på kvelden. Han har soveromsvinduet vendt mot beitet, bare 50 meter unna.

– Det var bekmørkt og sterk vind, men han hørte lyder som minnet om en ku som rauter. Han stusset over det, for vi har ikke kyr. Det var nok lyder fra geita som ble angrepet, forteller Olsen.

SNO tror det kan være en rev

Det store spørsmålet er hvem som drepte den fullvoksne geita. Statens naturoppsyn (SNO) har vært på gården og gjort undersøkelser. De har ennå ikke konkludert med hva som tok livet av geita, men de har en teori.

– Våre undersøkelser viser at fødselen har startet på natta, og at på et tidspunkt har en rev spist av henne. Vi vet ikke hva dødsårsaken var, om hun var selvdød eller om det var reven som drepte henne. Geita hadde bare skader på den siden som lå opp, og ingen spor på den siden som lå ned, så den var heller ikke flyttet, sier regionalt rovviltansvarlig i SNO Oslo, Akershus & Østfold, Ida Glemminge, til Demokraten.

Olsen tenkte først det måtte være en ulv da kadaveret var så stygt og brutalt. Han synes det er rart at en rev går etter en voksen geit.

– Etter at SNO dro fikk jeg snakket med naboen min. Han har sett en unormalt stor rev i området her i vinter. Normalt vil ikke en rev gå til angrep på en stor voksen geit, men jeg kan gå med på det hvis det var en stor rev, samt at geita sannsynligvis var litt redusert på grunn av at hun var høydrektig. Så det kan absolutt være en teori, forteller han.

Uansett hvilket rovdyr som tok geita til Olsen, må dyret ha kommet seg gjennom rovviltgjerdet som ble satt opp rundt gården for 15 år siden.

– Jeg vet ikke om en rev kan hoppe over et slikt gjerde. Det er nok mulig å smette seg gjennom hvis man er rask. Har dyret i tillegg mye pels, er det ikke så ubehagelig. Vi opplever at lam tar seg gjennom gjerdet, sier han.

NINA-forsker: – Jeg har ikke vært borti lignende

Forsker Lars Rød-Eriksen ved Norsk institutt for naturforskning (NINA) har forsket på rødrev i flere år. Han kjenner ikke til tilsvarende hendelser der en rev har angrepet en fullvoksen geit.

– Jeg har ikke vært borti lignende i Norge. Nå vet jeg ikke hvordan det er i andre land, men det er i hvert fall veldig uvanlig, sier Rød-Eriksen til Nationen.

I fjor skrev Nationen om en rev som ble stanget i hjel av geiter etter at den tok seg inn i fjøset.

– Det kan nok forekomme. Om det er et husdyr som vet å forsvare seg er det jo geita, forteller NINA-forskeren.

Ifølge Rød-Eriksen er det likevel ikke uvanlig at rødreven tar dyr som er svake eller syke.

– Reven kan ta reinsdyrkalver og rådyrkalver, og i enkelte tilfeller voksne rådyr som er skadet eller syke. I så måte er det ikke utenkelig at den har gått til angrep på en svak geit, forklarer han.

– Normalt sett når rødreven blir observert spisende av et større dyr, har enten dyret dødd av seg selv, eller at et annet rovdyr tok det først. Rødreven er en opportunist og forsyner seg gjerne av åtsler, fortsetter Rød-Eriksen.

– Kan det tenkes at reven enklere kommer seg over eller gjennom et strømgjerde enn en ulv?

– Ja, den er mer smidig og mindre enn en ulv. Det kan godt hende at reven har kommet inn gjennom en liten åpning, mener forskeren.