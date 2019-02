Olaug Bollestad tror på forbud mot pelsdyrnæringa før sommeren

Høringsperioden for avvikling av pelsdyrnæringa er over, og landbruks- og matminister Olaug Bollestad er i gang med å gå gjennom alle svarene. Totalt kom det inn 343 høringssvar.

Nå håper Bollestad å få på plass et lovforslag om avvikling av pelsdyrnæringen i løpet av våren.

– Det er stort engasjement rundt dette. Så jeg vil få gjort det og ikke hale ut tiden. Jeg har snart lest over 330 høringssvar, og det er jo som en liten bibel. Det er innlegg med stor og liten skrift. Det er ikke tatt stilling til når saken skal fremmes i Stortinget, men høringsfristen er satt slik at det skal være mulig å fremme saken i løpet av vårsesjonen 2019.

Høyre, Frp og Venstre ble enige om at pelsdyrnæringen skulle avvikles i Jeløya-plattformen for drøyt ett år siden. Det er Venstre som kjempet for forslaget. Da de samme partiene forhandlet med KrF om ny regjeringsplattform i januar i år ble det enighet om å videreføre forslaget, som dermed har stortingsflertall.

Forslaget har fått mye kritikk, og blant annet har summen pelsdyroppdretterne skal få i erstatning vært et tema.

Bollestad sier hun så langt ikke kan si noe om hvilke konsekvenser høringssvarene vil få for lovforslaget som det skal stemmes over.

– Vi går grundig gjennom og vurdere alle høringssvarene, men det er for tidlig å si noe om hvilke endringer som blir gjort som følge av de mange innspillene som er kommet.

Annonse

Fakta Avviklinga av pelsdyrnæringa Avtale mellom regjeringspartiene Høyre, Frp og Venstre i Jeløya-plattformen. blir videreført i Granavolden-erklæringen. Skal være en styrt avvikling, der eksisterende produsenter får fram til 1. februar 2025 på å avvikle. Landbruks- og matdepartementet arbeider med utkast til lov. Skal følges av en kompensasjonsordning, som hovedsakelig vil gjelde oppdrettere som drev før 15. januar 2018. Lovforslaget må behandles av Stortinget før det blir vedtatt. Kilde: Regjeringen.no

Bollestads parti KrF måtte gå med på Venstres ønske, og landbruksministeren jobber dermed med et forslag hennes eget parti i utgangspunktet er imot.

– Jeg har som målsetting å få gjennom dette, for denne saken er et forlik mellom partiene, sier Bollestad.

Hun ønsker å raskt få på plass et lovforslag.

– Det er av hensyn til en næring som har levd på knivseggen i mange år.

Mange partier har kastet seg med i debatten om pelsdyrnæringen, og også dette er en av grunnen til at Bollestad vil få avviklingen på tapetet allerede til våren.

– Det er mange partier i Stortinget som er opptatt av dette. Jeg vil ikke holde noen for narr, og vil ha på plass en konklusjon rundt dette.