Tror dyrevernere sprer salmonella i Sverige

De siste ukene har fire svinegårder i Skåne hatt utbrudd av en type salmonella som ikke har eksistert i Sverige de siste 40 årene. Dette skjer samtidig som dyrevernsaktivister har gjennomført ulovlig aksjoner på gårdene.

Nå tror det svenske bondelaget, LRF, at de to hendelsene har en sammenheng. Hypotesen går ut på at aktivister har brutt seg inn på gårder i flere land, og dermed ha fått med seg infeksjoner inn til svenske grisefarmer, skriver det svenske nyhetsbyrået TT, sitert av blant andre Aftonbladet.

I Danmark avholdes en rettssak om dette temaet i november, skriver nyhetsbyrået.

Fakta Salmonella hos svin De fleste tilfeller av salmonellainfeksjon hos gris forløper uten tegn til sykdom. Tyntflytende, sterkt gulfarget, "karrygul", diaré hos griser fra avvenning til 5-6 måneders alder kan være tegn på infeksjon med Salmonella. Diaréen varer vanligvis i 3-7 dager og kan bli blodig. Enkelte griser kan dø på grunn av væsketapet. I sjeldne tilfeller forårsaker salmonellainfeksjonen feber og abort hos drektige purker. Salmonellose er en B-sykdom, og mistanke om eller funn av Salmonella hos gris skal rapporteres umiddelbart til Mattilsynet. Når bakterien påvises hos gris settes det straks i verk tiltak for å fjerne smitten fra besetningen, hindre spredning til andre besetninger og for å unngå forurensning av produktene. Kilde: Veterinærinstiuttet

Mener problemet ikke tas på alvor

LRF mener at politiet i Skåne ikke tar kriminalitet på alvor, noe politiet i Västra Götaland har gjort.

Annonse

– Dyreaktivistene hadde et høyt aktivitetsnivå i Vest-Sverige til for rundt et år siden da politiet der endret arbeidsmåte, noe som viste seg å være veldig vellykket. Ved å utnevne et spesialteam så de mønstrene og klarte å straffeforfølge flere dyreaktivister, sier Palle Borgström, styreleder i det svenske bondelaget, til TT.

Tobias Bergkvist, leder for politiets etterforskningsenhet i Västra Götaland, sier at de gjorde en stor innsats for å overvinne forbrytelsene mot dyreholdere.

Reduserte antallet aksjoner

Politiet begynte med å utnevne en person som var ansvarlig for temaet og prioritere klart slik at alle forbrytelser mot bønder – trusler, hærverk, trakassering, inntrenging og forsøk på brannstiftelse – ville bli koordinert.

– På papir kan det se ut som små forbrytelser som kan gå seg vill i den store strømmen av kriminalitetsrapporter, men det er viktig å se helheten, sier han.

I dag har antall rapporter om denne typen kriminalitet redusert i Västra Götaland, men politiet fortsetter arbeidet som har startet.

Palle Borgström håper nå at politiet i Skåne vil begynne å prioritere forbrytelsene på samme måte. Han er bekymret for at bøndene ellers vil ta saken i egne hender.

I løpet av 2020 har har flere svinegårder i det sørlige Sverige opplevd utbrudd av ulike typer salmonellasmitte. Flere gårdbrukere har måttet slakte ned hele besetninger. Det vil si flere tusen griser.