Tror det er mulig å dyrke grønnsaker på Mars

I et drivhus ved Wagening-universitetet i Nederland har en gruppe forskere utført et uvanlig eksperiment.

De har nemlig gjennomført simulasjoner av vekstforholdene på Mars og Månen, melder tidsskriftet Modern Farmer.

Og de er svært optimistiske over hva de har funnet.

– Vi ble spente da vi så de første tomatene som noen sinne er dyrket på simulert Mars-jord bli røde. Det betyr at vi har tatt det neste steget mot et bærekraftig lukket landbruks-økosystem, sier prosjektdeltakeren Wieger Wamelink til Modern Farmer.

Med «lukket landbruks-økosystem» mener Wamelink et landbrukssystem som er selvforsynende, og kan opprettholdes på ubestemt tid i en koloni på Mars eller Månen uten tilførsel av ressurser fra Jorda.

Vulkansk aske

Utgangspunktet for forsøket var analyser av «jord»-prøver fra Mars og Månen, som inneholder såkalt regolitt. Regolitt er sand og grus som dekker fjellgrunn. Uttrykk brukes også om forekomster på jorda, men særlig i verdensrommet.

Mineralsammensetningen i Mars- og Måne-regolitt er ikke så uvanlig at den ikke kan forekomme også på jorda, skriver forskerne i sin rapport i tidsskriftet Open Agriculture. Selv om de må klage sin nød over at det ikke finnes nok månestøv eller Mars-prøver på jorda til at de kunne prøve å dyrke mat i originalproduktet, mener de likevel at de har klart å simulere jordsmonnet tilstrekkelig med utgangspunkt i verdensrom-jordprøver tatt av amerikanske NASA.

Det er blitt lettere blant annet fordi den vulkanske asken i Pu'u Nene-krateret på Hawaii skal være svært lik Mars-jord.

Annonse

Uflaks for Skipper'n

Forsøket ble gjennomført med ti ulike grønnsaker: Karse, ruccola, tomat, reddiker, rug, quinoa, spinat, gressløk, erter og purre. De ble dyrket i drivhus, og den næringsfattige simulerte verdensromjorda ble tilført organisk masse: Nyslått gress som skulle erstatte «rester av forrige avling» og en nærings-cocktail som skulle simulere avføring fra mennesker.

Resultatet var oppløftende. Spesielt for Mars-jorda, som ifølge forskerne var omtrent like produktiv som den vanlige Jord-jorda de også dyrket som kontrollprosjekt.

Ni av plantene vokste bra nok til at det var mulig å høste spiselige deler av dem. Unntaket var spinat. Tre av plantene, karse, reddiker og rug, vokste bra nok i prosjektet til at det var mulig å hente inn frø som kunne sås i et nytt forsøk. Karse og rug ga god avkastning også i denne andre runden.

Lite tro på astro-naut

Nederlenderne er ikke de eneste som forsker på landbruk i verdensrommet. Forrige måned publiserte forskere ved et universitet i den amerikanske delstaten Florida en utredning av hva som skulle til på et mer overordnet plan for å brødfø en million Mars-innbyggere.

Denne utredningen, som også er omtalt i Modern Farmer, mener det vil ta hundre år å utvikle et selvforsynt matsystem på Mars. De tror ikke det vil lønne seg å frakte gårdsdyr til planeten, men snarere at det er bedre å satse på insekter og såkalt laboratoriekjøtt.

Utregningen tar også utgangspunkt i at det må være mulig å utvikle systemer for å dyrke grønnsaker og korn på Mars. I tillegg henter de inspirasjon fra et prosjekt utført i Kina, hvor forskerne utarbeidet en forsøksvis meny for en månebase basert på romdyrkete grønnsaker og insekter som formerer seg godt også under såpass ekstreme omstendigheter.

Spørsmålet om grønnsaksdyrking har for øvrig også vært tema for Hollywood. I Matt Damon-filmen «The Martian» er hans evne til å få poteter til å gro på den røde planeten helt avgjørende.