Doug har blitt kjendis i området rundt Hamilton på New Zealand, der paret Donna og Colin Craig-Brown 30. august fant den enorme poteten da de luket i hagen på gården sin.

Ifølge Washington Post var det en tilfeldighet at paret kom over poteten. Først trodde Colin det var snakk om en sopp, men etter å ha tatt en smak av veksten forstod han at det var snakk om en gigantisk potet.

– Vi kunne ikke tro det. Den var helt enorm, sier de til avisen.

Paret har kontaktet Guinness World Records for å få Doug anerkjent som verdens største potet.

Poteten veier 7,8 kilo, mens poteten med den nåværende rekorden, funnet i Storbritannia i 2011, veide 5 kilo.

Poteten har nå blitt en "kjendis" i New Zealand, etter at paret har delt bilder av den på Facebook. Blant annet bygget de en vogn for å kunne dra den rundt.

Ekteparet sier at de ikke har sådd poteter, og at Doug må ha selvsådd og deretter grodd i hagen i minst et par år.

Tidligere skal paret ha dyrket agurk i det samme området, før ugresset tok over.

– Det er et mysterium for meg, sier Colin om funnet av poteten.

– Det er en av naturens små, hyggelige overraskelser.

Dessverre for paret var gleden med poteten forbigående. Etter å ha reist rundt og vist den frem ble den etter hvert tørr, den ble mindre, og fikk etter hvert mugg.

Men poteten er fortsatt ikke kastet. Colin skar bort mugget og la den i fryseren. En amatørbrygger skal ha sagt seg interessert i å bruke den gigantiske poteten til å lage potetvodka.