Trine Hasvang Vaag gjenvalgt som styreleder i Nortura

Alle valg gikk gjennom i henhold til valgkomiteens ønsker da årsmøtet i Nortura skulle velge nye styremedlemmer på årsmøtet onsdag formiddag.

Trine Hasvang Vaag tar dermed fatt på sin sjette periode som styreleder, mens Jan Erik Fløtre tar fatt på sin andre periode som nestleder. Han har sittet i styret siden 2017.

– Jeg er supermotivert for å ta fatt på et nytt år. Det er en spennende tid i norsk landbruk og i Nortura. Vi har satt i gang mange prosjekter og jeg er glad for at årsmøtet har gitt meg tillit til å følge disse prosjektene videre. Det viktigste framover blir å håndtere en veldig krevende situasjon med uforutsigbarhet og store kostnadsøkninger både for eierne våre og for selskapet, sier Vaag til Nationen.

Nye medlemmer i konsernstyret er Linda Gjerde Myren fra Møre og Romsdal og Ole Johs Egeland fra Østfold.

Mye lovord

Trine Hasvang Vaag høstet mange lovord i løpet av Norturas årsmøte, blant annet for sitt tydelige budskap om at bondens økonomi må forbedres.

– Som styreleder er man jo vant til å få en god del kjeft, så det er nesten så jeg blir litt brydd av alle disse lovordene, men dere skal vite at jeg tar med meg de gode tilbakemeldingene. De gir meg motivasjon til å jobbe enda hardere til det beste for norske bønder og Nortura, sa Trine Vaag til årsmøtet før gjenvalget.

Gode skussmål fra valgkomiteen

– Trine Hasvang Vaag leder styret og selskapet på en svært god måte, og har markert seg som en tydelig stemme for å løfte økonomien til eierne. Vi i valgkomiteen oppfatter Vaag som svært godt motivert, sa Bjarte Myren, leder for valgkomite i Nortura, da Vaag tidligere i vår ble innstilt for sin sjette periode som styreleder.

Erfarne organisasjonsmennesker

De to nye styremedlemmene i Nortura er erfarne organisasjonsmennesker.

Linda Gjerde Myren, (48) fra Valldal i Møre og Romsdal driver med gris, storfe og småfe. Hun har blant annet erfaring fra lokalt bondelag, kommunestyret, Nortura og Norsvin. Hun har arbeidet som rådgiver i Tine, som revisor og er nå daglig leder for et selskap som tilbyr tjenester innen økonomirådgiving og regnskap.

Ole Johs Egeland, (58) driver med slaktekylling, and, korn og skog i Spydeberg i Viken.

Han har erfaring som styremedlem i Spydeberg- og Østfold bondelag, og kjenner Nortura godt etter blant annet flere år som leder i fagutvalget for fjørfekjøtt og som leder for regionutvalget i Nortura Øst. Egeland er også styremedlem i Norturas datterselskap Norfersk AS.