Tre skal tevla om å bli årets bondelagskokk

– Det er imponerande å sjå at så mange fagfolk ønskjer å satsa på norske ressursar og ser på norske produkt med ein såpass høg kvalitet at dei vil etablera ei framtid og eit livsverk rundt det. Alle dei tre nominerte ønskjer å fortelja ei historie gjennom maten dei serverer til både gjester og tilsette, seier jurymedlem og kokk Even Ramsvik i ein omtale på nettsida til Norges Bondelag.

Dei tre nominerte er Halvar Ellingsen, Thomas Valø og Fredric Klev. Felles for dei tre er ein lidenskapen for kokkefaget og eit engasjement rundt matproduksjon. Alle tre har dessutan bakgrunn frå kjende serveringsstader. Ellingsen og Valø driv no matservering i tilknyting til eigen gard i høvesvis Vesterålen og Buøya på Trøndelagskysten.

Annonse

Også Fredric Klev, som er kjøkkensjef og medeigar i Sellanraa Bok & Bar i Trondheim, ønskjer at folk skal bli meir bevisste på kor maten kjem frå og har eit godt samarbeid med lokale bønder.

Kven av dei tre som blir ny bondelagskokk blir offentleggjort i samband med konkurransen Det Norske Måltid i Stavanger fredag 11. januar. Vinnaren får eit stipend på 100.000 kroner.

Gjennom stipendet ønskjer Norges Bondelag at bondelagskokkane skal vera med å skapa entusiasme og interesse for bruk av norske råvarer og norske mattradisjonar.