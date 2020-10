Onsdag ble Fellesforbundet og NHO Mat og Drikke enige i tariffoppgjøret for ansatte i jordbruk og gartneri.

Det endte med et generelt tillegg på 50 øre per time, og et overenskomsttillegg på 1,50 per time. Sesongarbeidere fikk et tillegg på tre kroner, og avløsere fem kroner.

– Vi har fått bedre vilkår for sesongarbeiderne, men ikke så mye som vi håpet på, sier forhandlingsleder Arvid Eikeland i Fellesforbundet til Fri Fagbevegelse.

Men selv om de ikke lyktes med å fjerne jordbærplukkersatsen – som ville ført til at sesongarbeidere vil få lik minstelønn som fast ansatte – så mener Eikeland at de fikk sendt et tydelig signal til arbeidsgiverne.

Fellesforbundet og NHO Mat og Drikke ble nemlig enige om behovet for en plan som blant annet skal bidra til å øke lønnsnivået i næringen.

Partene skal derfor invitere regjeringen samt aktører og organisasjoner i landbruket for å diskutere tiltak som kan settes ut i livet så fort som mulig for å bedre rammevilkårene i bransjen, samt utarbeide et bransjeprogram for å bekjempe useriøsitet og arbeidskriminalitet innen landbruks- og gartnerisektoren.