Traktorfører frifunnet etter dødsulykke

Tilhengeren løsnet fra traktoren da den kjørte over en fartsdemper. Tilhengeren traff mannens bil midt på førersiden. Han omkom på stedet, skriver Bergens Tidende.

Dødsulykken skjedde tirsdag 7. mars 2017 på fylkesveien mellom Nordheimsund og Tørvikbygd i Hordaland. Det ble tatt ut tiltale mot traktorføreren to år etter ulykken.

Retten mener at man ikke kunne vente at føreren skulle oppdage at det var en feil på låsen, ettersom det var en spesiell utforming på den. Videre legges det vekt på at det ikke var noe å utsette på kjøringen til traktorføreren.

Føreren av traktoren slipper å betale oppreisningserstatning til de etterlatte og mister ikke tap av førerretten.

Politiadvokaten la ned påstand om fem måneders betinget fengsel for traktorføreren.

