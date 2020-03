Tor Henrik Jule gjenvalgt som styreleder i Norsvin

På grunn av koronasituasjonen, måtte Norsvin, samvirkeforetak og avlsselskapet som er eid av norske svineprodusenter, gjennomføre årsmøtet digitalt. Ifølge samvirket gikk dette fint, og valget av styret ble gjort som spørreundersøkelse.

Tor Henrik Jule ble gjenvalgt som styreleder, og går derfor inn i sin andre periode som leder.

Annonse

Beate Menes Didriksen, fra Vestfold, ble gjenvalgt som styremedlem for to år, og som nestleder for ett år.

Også Per Inge Egeland fra Rogaland, ble gjenvalgt for to nye år. Maria Østerås fra Hedmark og Per Fredrik Bang fra Nordland, var ikke på valg i år.

Ansattvalgte styrerepresentanter er Solveig Kongsrud og Dyre Johan Haug. Som ny årsmøteordfører ble Bente Børsheim fra Nordland valgt. Einar Myki, fra Hedmark, ble valgt som ny varaordfører.