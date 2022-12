To menn dømt til fengsel etter dyretragedie på Osterøy

22 storfe på gården levde med gjødsel til oppunder buken. Hvis de ville hvile, måtte de legge seg i møkk, og da risikerte de å bli tråkket i hjel. Dyrene som døde i fjøset, ble liggende i forråtnelse sammen med de levende dyrene, skriver NRK. Dyretragedien ble avdekket i november for to år siden.

Hordaland tingrett dømte sønnen til ett år og ni måneders fengsel, mens faren hans ble dømt til 120 dagers fengsel. Aktor hadde lagt ned påstand om to og et halvt års fengsel for begge to.

I tillegg til fengselsstraffen har begge mennene fått forbud mot å eie, holde, stelle eller på annen måte ha ansvar for eller bruke dyr.

(©NTB)