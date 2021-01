To menn dømt for høyreekstremt angrep på minkfarm i Sverige

De to mennene er i dag 19 og 20 år gamle. Begge ble torsdag dømt til betinget fengsel i tingretten i Nacka ved Stockholm.

Domstolens sjef, Olof Wetterqvist, sier at det regnes som skjerpende at en av mennene hadde et delvis politisk motiv ved at han knyttes til den høyreekstreme ideologien økofascisme.

Ideologien kobler sammen nazistiske ideer som hvit overmakt med klimaødeleggelser og overbefolkning.

De to mennene har forklart at de reiste til minkfarmen sørøst i Sverige for å sette fri mink, og at de valgte å sette fyr på farmen da de oppdaget at den var nedlagt.